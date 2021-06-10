知多啲：燕窩成效未定論 亂吃反誤健康

【明報專訊】說到燕子的窩，不少人想到的可能是食用燕窩。食用燕窩多來自東南亞國家，主要是金絲燕用唾液所做的窩，而非香港常見兩種燕子的窩。換言之，大家別期望可以在本地找到可食用的燕窩。澳洲註冊營養師陸肇麟指出，燕窩是高蛋白質、低脂肪食品，泰國出產的燕窩蛋白質含量較高，而印尼出產的燕窩「唾液酸」成分較高。

有研究指出，燕窩的唾液酸成分有抵抗病毒、增強免疫力的功效；而表皮生長因子則有美顏功效。然而陸肇麟表示，這些研究均是細胞研究和動物研究，到底在人類身上成效如何，科學界未有定論。「不時吃一點沒有什麼問題，但毋須為它的潛在好處而經常食用，我覺得性價比不算太高，不要期望吃了之後會有什麼好處。」陸肇麟說。他亦提醒，市面上的一些即食燕窩產品，燕窩含量未必很高，食用反而有可能攝入大量糖分。

弄清產地 吃前洗乾淨

燕窩一般分為「屋燕」和「洞燕」，前者位於專為燕子而建的人工建築，後者位於天然洞穴。陸肇麟指兩者營養差別不大，但若洞燕的居住環境有污染，燕窩也可能受污染，如含重金屬成分會對腦部健康有害，所以他建議市民到可靠的商舖買燕窩，以確保知悉產地來源。

另外，他提醒市民，燕窩通常含有亞硝酸鹽，會增加患上癌症和正鐵血紅蛋白血症等風險，因此食用前必須清洗浸泡乾淨。陸肇麟提到，有市民擔心燕窩中的雌激素會增加乳癌風險，但他指燕窩中的雌激素水平不高，所以市民不必過慮。