藝文青：從遺物整理師看韓劇的深度

【明報專訊】逝者如斯，而未嘗往也。

韓劇《Move To Heaven﹕我是遺物整理師》，片名已經帶出了全劇主題，主角韓可魯（陳峻相飾）和他的父親韓靜佑（池珍熙飾）的職業是整理遺物，替逝者最後一次搬家，從人間搬上天堂。橋段巧妙結合推理與生死思考，因為整理師會從遺物推理出逝者生前的想法，遺物可以是給兒子最後的禮物，也可以是死者被殺的真相。父親這樣告訴可魯：「只要仔細觀察遺物，亡者就會讓你聽到他們想傳達的話……如果沒有用心，就會聽不到。」

剛開始看到導演佈置死者逝世的現場，總是令人毛骨悚然，有獨居老人的家，牀上生滿蛆蟲，也有遍地血漬的兇案現場，有種看另一劇集Sweet Home視覺特效的感覺，當下自然會覺得惡心。而劇中路過的行人、社區的街坊，都對遺物整理的工作有所偏見，例如有小孩走過去，告訴韓可魯和他的叔叔曹尚久（李帝勳飾），和他們說話會被細菌傳染，總要求他們把車停在別處。

透過遺物推敲死者想法

韓可魯患有亞氏保加症，能夠過目不忘，而導演用視覺特技重現亞氏保加症患者的思考模式，例如記住執拾過的遺物，可以在腦海中逐一展示排列，思考其中的關聯及可疑的地方，因而能推敲出死者留下的信息，這部分也適合愛推理、解謎的觀眾收看。

此劇被譽為2021年催淚韓劇，在各單元故事外，主線劇情，也就是韓可魯自己的故事，非常感人。他是孤兒，母親因癌症早逝，在第一集中交代了父親也因車禍離世，他一直堅守着父親要他善良的教誨。他的叔叔曹尚久小時候目擊父親對母親家暴，哥哥韓靜佑（即韓可魯父親）本來要帶曹尚久離開殘忍的家，可是韓靜佑卻因百貨公司倒塌的意外受傷無法赴約。癌症、車禍、家暴……不少人笑韓劇有方程式，但近年很多韓劇脫離了偶像劇框架，把重點轉移至社會議題如貧富懸殊、學生自殺、女性定型，還有迷信和偏見，讓韓劇更上層樓。此劇是由《花樣男子》、《求婚大作戰》的編劇尹池蓮撰寫。

談韓劇也想起韓國電影，近年有《上流寄生族》及《農情家園》分別在奧斯卡獲獎和提名，為何香港電影都有強烈的社會視角，但沒有像韓國電影一樣大放異彩？近日上映的電影《濁水漂流》用紀錄片視角說真實故事，相對於韓國作品用虛構故事說道理，富娛樂和追看度的橋段貫穿作品，香港的社會故事，像背負着包袱一樣，商業題材與社會題材尚未找到調和的空間。從壓抑中找生路，背負逝者與苦難者的傷痛前進，是香港人此刻要學習的課題，《我》是值得一看的。

文：劉螢