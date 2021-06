【明報專訊】因疫情而長期停擺的現場演出,近期開始復蘇,音樂會COSMOS:A journey from chaos就有4組本地樂隊,帶來超過3小時的現場演出,讓樂迷大飽耳福。演出樂隊包括A New World If You Can Take It、Charming Way、Science Noodles及Just A Broken Machine,音樂會由獨立音樂文化媒體OC2S與本地唱片廠牌IIIRECORDS合辦。

■COSMOS:A journey from chaos

日期:6月19日晚上7:00

地點:九龍灣國際展貿中心MUSIC ZONE

票價:$480

網址:bit.ly/3iqGVqs

文:胡筱雯