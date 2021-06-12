玩層層疊打滾球 摸杯底睇表演 摩天輪下chill足一夜

場內有7款好玩刺激的草坪遊戲，最適合活躍好動的朋友參加。（鄧宗弘攝）

兩種花園——4人私人小花園分兩種，包括4座位$600起的太陽椅款式（左圖），或者坐得舒服一點、價錢也貴一點的特大躺椅（右圖，4座位$1000起）。大會亦提供包括指定飲品的套餐，所有門票約一星期前在網上開放預訂。（鄧宗弘攝）

把酒談天——摩天輪之下，一邊欣賞日和夜的不同美景，一邊享受美酒和音樂，確是一個不錯的夏日戶外遊玩體驗。（鄧宗弘攝）

有趣好玩——這種Ladder Ball的玩法，是拋出被繩子縛着的2個球，讓它掛在梯杆上來得分，非常有趣。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】外遊遙遙無期，大家都在忙碌生活中另謀放鬆的空間。最近一個因應防疫措施而設計的「夏日園遊會」，讓大家維持社交距離的同時，仍可以與好朋友拿着酒杯，於摩天輪和夜空下一邊淺酌一聽音樂，chill足一晚！

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

疫情下未能參與大型派對或活動，但不少人仍然渴望與好朋友開心相聚，位於中環摩天輪及AIA Vitality公園的The Lawn Club便是一個理想的地方。

劃分多個「小花園」 最多容納4人

這個戶外空間，劃分多個以4人為1組的座位區，各座位區有小型圍欄分隔，儼如一個私人小花園。有別於一般餐廳，進場者除了可在私人花園內用餐及跟朋友談天，亦可以透過巨型屏幕及舞台欣賞各種活動和表演，包括有DJ現場打碟、國際運動賽事直播，甚至有現場大抽獎等。最吸引是它的位置正好在中環摩天輪旁，景色優美，加上現場氣氛和環境，令人有身處外國度假的感覺。

逾10個遊戲區 免費無限玩

在這裏，偶然也會聽到吶喊打氣或興奮尖叫，氣氛十分熱鬧，原來現場特設了多個緊張刺激的小遊戲，增添「夏日園遊會」的熱鬧歡樂。場內劃分了超過10個遊戲區，提供各種外國盛行的草坪運動體驗，例如法式滾球（petanque）、意式滾球（bocce）、槌球（croquet）、布袋球（cornhole）等。對香港人來說，這些球類活動都是平日較少接觸，所以每個遊戲區旁邊不但有展示板說明遊戲玩法和規則，更有駐場工作人員親身講解和示範。這些遊戲全都是免費，參加者到場後可以用QR code預訂至少一個環節的草坪運動；大部分運動是2人1隊的小組形式，最適合跟好友一起參加。

採訪當天，The Lawn Club執行董事Simon Wilson也在場，他表示希望這裏能給香港人「唞唞氣」；又特別推介布袋球及「層層疊」，說是這裏最受歡迎的遊戲，建議大家一定要和朋友試試！

做足防疫 手機訂餐、預約遊戲

為應對防疫新常態，活動期間場內實施嚴格的防護、消毒措施及安全標準，包括入場前需要量度體溫，私人小花園內只限4名客人，會場內走動時必須佩戴口罩等。場地內所有設施及用具皆噴上RAZE光觸媒防菌塗層，而空間每一個出入口均備有酒精搓手液，希望確保客人及員工健康。此外，由網上購票以至進入場內，客人亦毋須與其他人有太多接觸，所有點餐服務與草坪運動都可以在私人小花園內以手機掃QR code來訂餐及預約遊戲時間，用手指篤一篤，餐點將由工作人員直接送到，非常方便。

酒類選擇多 暫只提供輕食

現時The Lawn Club提供多款酒類選擇，包括紅酒、白酒、cocktail及啤酒，當中有多個名品牌如Peroni、Four Pillars、Jim Beam，以及在香港首度上市的Pepperjack葡萄酒。食物方面選擇相對較少，暫時只提供漢堡店Shake Shack的美食，不過來到裏，醉翁之意大都不在飲食，盡情享受悠閒氣氛才是重點吧。

■The Lawn Club

開放日期：即日至7月

開放時段：逢周二至日下午5:00至晚上10:00；周六、日加設中午12:00至下午4:00時段

收費：$600起／4座位

地點：中環民光街33號AIA Vitality公園

網址：www.thelawnclubhk.com

購票：www.zicket.co

文：顏燕雯

模特兒：Emily、Becky、Yoko

編輯：梁小玲

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