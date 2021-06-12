支援MagSafe 速度快1倍 蘋果三寶 「充」鋒磁力王

充電底座——充電板可為AirPods或其他對應Qi無線充電的裝置充電；而底座有白或黑色選擇。（JJ攝）

慳位2合1——2合1無線充電座功能較少，但亦比較慳位。（JJ攝）

【明報專訊】電子產品充電技術日新月異，以往手機要充足一晚才夠電量的日子早已過去。快充、無線充，甚至更輕巧、充電效能更高的GaN技術相繼誕生，難怪有些品牌決定不隨機附送慢速充電器，無謂製造電子垃圾。今次為大家大包圍介紹對應iPhone MagSafe與無線快充的充電座、附無線充電功能的流動電池，以及最近話題十足的GaN充電器。

來自美國的Belkin，主力推出高質素而稍昂貴的手機配件，且與Apple合作無間，經常推出符合Apple標準的設備。Apple為iPhone 12系列新增的MagSafe無線充電規格，Belkin亦是第一批配件廠商取得官方Made for MagSafe認證，推出了包括BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3合1無線充電器及BOOST↑CHARGE PRO 2合1無線充電座。

官方認證 用盡15W功率

MagSafe是Apple研發的磁吸充電技術，本來是用於MacBook充電線的一項安全功能，以磁吸接上電源，當不小心被電線絆倒時，可立刻斷開而不會將電腦拖跌地上。現在這技術也應用在iPhone 12系列，不但容易吸附，還提供快速的無線充電功能。設置於手機內部充電線圈的磁石，可感應MagSafe相容配件，精準地緊密吸住手機的無線感應器。為iPhone 12充電時可提供高達15W的無線充電功率，相比其他無線充電器最高的7.5W，充電速度快1倍。

BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3合1無線充電器非常合適「蘋果鐵粉」，因為它可以一次過為iPhone、Apple Watch及AirPods無線充電。它有官方認證對應MagSafe技術，可穩固地緊貼iPhone 12系列手機，提供高達15W的充電功率。右邊的磁力充電組件及下方無線充電板則分別為Apple Watch及AirPods無線充電。

不鏽鋼簡約設計 融入家居

如果用家沒有Apple Watch，另一款BOOST↑CHARGE PRO 2合1無線充電座則更適合，同樣可為iPhone 12提供高達15W功率快充，下方充電板則為AirPods無線充電。

兩款無線充電座均用不鏽鋼製造，頂級的質感，加上時尚簡約設計，完美融入辦公枱、客廳、睡房任何位置。

■Belkin BOOST↑CHARGE PRO MagSafe規格

輸出功率：15W（iPhone 12 MagSafe）

體積：13.86×13.67×16.5cm（3合1）、12×15.8×12cm（2合1）

重量：531.2g（3合1）、490g（2合1）

售價：$1088（3合1）、$778（2合1）

查詢：800 905 388

文：JJ

編輯：梁小玲

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