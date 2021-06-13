【明報專訊】應邀到中大藝術論壇作講者，題為「香港藝術家在新時代下如何自處？」，新時代即國安法後的香港，如何自處是問還有沒有創作自由？或問如何創作下去？事前我到美術館參觀應屆藝術系畢業生展，雖然作品都沒有直接指涉社會事件，但作品中的一草一木、牆角摺疊的軟墊、半空中掉不下來的白氣球……無不令我聯想兩年前中大校園的抗爭情景：校巴站、二號橋、夏鼎基的草地。

我站在論壇主持人Jess作品面前，兩張4米高的大畫由中堂直垂到地，3棵自由的大樹佔據了半空，中間有幾個閒坐的人形，筆觸清脆利落，大片空間留白填滿泥黃色。我挨坐在畫對面的長櫈，我問她：「這裏是中大校巴站？」我想像緊長櫈的距離是校巴站實景的距離。她說：「不是，這裏是我家樓下一個普通的屋邨公園。」我坐在長櫈上良久，看着她畫中大片大片的綠葉，渲染在泥黃的色塊中，精神感到安逸自在。我問：「你是不是故意避開政治題材？」她說：「其實今年畢業展24位畢業生的作品都沒有直接回應2019年。但若問我們是不是刻意避開，不是。」我再追問：「當時妳在哪裏？」她答：「當日日間我身處馬鞍山，遙望山城烽煙四起，當下問『發生咩事？球場點會火燭？』……情况令人難以置信，原來只差沒有開架坦克車進入滿是莘莘學子的校園。」

看着畫中樹蔭下幾個老人坐姿放鬆悠閒，我的眼睛自然地跟着後面幾塊紅色的遮蔭架跳動，樹篷中長出了一支支彩芽。我問：「那場運動對你有什麼影響？」她答：「我想最切身的是我發現自己無法梳理大環境所發生的事，而觸發焦慮症。」我的眼睛轉落下面一片泥黃的色塊。她繼續說：「歷史會不斷重演，社會會不斷前進，同時亦會觸發要去梳理因為急切前進而留下的社會問題。我只能守好自己的工作崗位，做好自己。」

兩張垂地的畫布一張稍長一點，看來她是很隨意，而前面放了一個倒了石屎的花盆，上面寫住：不准種植。我問她：「妳的藝術想追求什麼？」她說了一段新亞精神，我只捉到最尾一句的意思：「藉着藝術探索去呈現人生的意義。」好沉重。我又問：「那你在新時代下又如何自處？」她猶豫了一會，回答：「我們要重新定義藝術價值，亦要忠實……香港藝術家其實除了做摸得到看得見的作品之外，還要探索更多不同形式的藝術計劃。」接着我們在展場繞了一個圈，最後一起行去地下。

中大藝術2021本科生畢業展——《菠蘿腸仔用牙籤拮住》

展期：即日起至6月25日

展場：香港中文大學文物館

詳情：www.artofcuhk.hk

文˙白雙全

編輯•劉子斌

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