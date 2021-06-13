街知巷聞：西環七臺 鬧市山城 繁華褪盡

【明報專訊】於山市街盡頭拾級而上，就是「西環七臺」，沿以前人們俗稱的「西環山」而建，背靠龍虎山，面朝卑路乍灣，包括紫蘭臺、李寶龍臺、學士臺、桃李臺、青蓮臺、羲皇臺、太白臺，皆以李白其人其作命名，前兩者已於1980年代初拆卸。山下營營役役：西港島線、士紳化、收購重建、戲院進駐，這裏卻永遠比時代走慢一點點。除了建築，背後的節誕傳統、居民生活習慣、文化歷史研究，都在點滴留住這個小區的舊貌。

長春社文化古蹟資源中心（CACHe）今年初因屋頂修繕，暫遷到堅尼地城與七臺為鄰，其署理執行總監黃競聰博士（Desmond）與這社區份屬新鄰，又是舊友。研究節慶習俗的他，在十多年前入行之初，已專程到過位於青蓮臺的魯班先師廟，參加農曆六月十三日的魯班誕。石鼓洲雖亦有一魯班廟，但外人難以得見，故這座是香港唯一供奉魯班且對外開放的廟宇。

李陞家族捐地 三行工人立廟

Desmond解釋節日傳統有所謂「先醮後誕」，魯班誕前夕會有道壇醮會儀式，設牌位超度意外往生的工人，「由這個三行的節誕傳統，可以看出他們對同行的關懷行為。大家只看賀誕舞龍舞獅，好熱鬧，但忽略了背後的人文關懷」。因此他特別喜歡由節日出發，去認識和研究社區。

為了查找魯班廟的歷史，他尋得當年西環山易手的檔案，追溯到自19世紀末叱吒風雲、主掌西區開發的華人首富李陞，通俗點解釋：「當時何東仲未蒲頭，係『二打六』。」其子李紀堂、李寶椿後來均赫赫有名。李陞在19世紀中以公司「禮興號」名義將西環山的一幅地贈予三行工人（泛指木工、打石和泥水行業）立廟，後來長子李寶龍繼承西環山，於1920年代闢出七臺。Desmond指中西區山多，舊時順應山勢一般有兩種方法，一是像CACHe西營盤辦公室所處的古蹟建築那樣：「上面照樣建樓，但浪費一些位置，我們的辦公室下面有層地牢架高，但地面是斜的，沒法子用，長年關着也很潮濕。」另一方法則像七臺，沿山勢興建平台，於焉成為港島區一大特色。

四園一樓遊樂場 娛樂帶旺太白樓

李寶龍1915年在西環山建成太白樓遊樂場，與愉園、樟園、名園、利園合稱「四園一樓」。「就好似現在的主題樂園般地處市區周邊，地方大又有交通可到，而且石塘嘴令附近一帶娛樂事業蓬勃，間接帶動太白樓。」 據報紙廣告所寫，其位置有電車來往門前，備有轎子上落，內設旋轉木馬、水池、假山、射擊場、煙花表演、歌唱比賽。《香港舊事見聞錄》則記載了當時飛觴醉月之景：「憑欄四望，維多利亞城景色盡收眼底，地處西隅，鄰近石塘嘴妓院，故遊客多是豪商巨富，攜美偕遊，揮金如土……百計吸引遊人，如每年七夕作乞巧會，搜羅省佛各地手工製品，收門券引人觀賞。」Desmond說，這些節日主題在其時屬新式宣傳手法，像現在的聖誕和萬聖節，足見李寶龍的商業頭腦。

地主破產 魯班廟險被拆

不過，李寶龍生意虧折，於1924年破產，太白樓於同年結業，並須出售西環山予建築行商合興公司還債，而Desmond翻查的正是當年的破產案法庭文件。其時魯班廟由一眾三行工人組成的廣悅堂管理，見廟宇面臨拆遷危機，便與合興交涉，幸得東主李星衢、譚煥堂立契，將魯班廟地段捐出。為紀念二人善舉，廣悅堂於同年在廟前立「紀功誌德」碑，「留意上面寫『李君禮興』，而不直寫李陞，但那年頭大家都知道禮興號是他的，我自己覺得是姑隱其名，始終後人破產賣地」。碑文言詞隱晦，細讀下饒有興味。及後廟宇於1927年擴建成今日格局，曾於2007年修復，始終由廣悅堂打理，如今設在廟旁的廣悅堂公所也是三級歷史建築。「香港廟宇有3種管理模式：直轄、私人，還有像魯班廟這種委託方式，看得出他們有心營運。」近年廣悅堂舉辦青年魯班選舉、籌劃三行博物館和展覽、計劃註冊成慈善團體，以延續敬拜行業神的傳統。

和平後安樂居所 見證拆樓才知驚

魯班廟坐落青蓮臺尾，而臺頭鮮艷醒目的綠瓦黃閘藍欄杆內，則住着年近九旬的何國祥（祥叔）夫婦。自1945年重光後，祥叔就住在七臺至今。他說魯班誕以往連辦兩日的盛况不再，但何太仍愛年年湊熱鬧：「去拎燒肉，有紳士講吓嘢，有表演、搭棚嗰啲，都幾巴閉，入廟拜吓，都幾開心。」她憶起以前青蓮臺是七臺最為僻靜，「嗰陣呢個臺無人行，靜蠅蠅，我哋都唔敢上嚟呢度，都震震哋」。有道是「心安處是吾家」，住下來何太但覺最為稱意：「𠵱家咁睇嚟最靚都係呢個臺，因為由頭到尾、一路到魯班廟都有樹，又無車行，真係最好。」家家戶戶都在臺前空地種植，魯班廟前也擺滿盆栽，二人也不例外，屋前種了榕樹、木瓜、山指甲、簕杜鵑，儼如私人庭園。七臺四通八達，巷徑相接，二人昔日身體壯健，周末總帶同兩隻狗，從青蓮臺走上山後小徑通往蒲飛路，行上百步梯，直達龍虎山的觀音廟（今已拆除）。現在則甚少外出，只在自家門前或「臺頭走到臺尾」，已甚是愜意。

祥叔在二戰時回鄉避難，戰後搬到羲皇臺的木樓，叔叔住二樓，自己隨父母一家七口住三樓。閒時最愛與兄弟在街上拿塊四方木板，塗上蠟，在紫蘭臺的斜坡滑下去：「好似人哋滑雪咁，跣多幾次就好滑。」後來芳齡廿五的何太與他結婚，就搬來同住。戰前羲皇臺曾發生妻妾爭寵的三屍四命慘案，兇手更成香港開埠第一個女死囚。但戰後鬼魅謠言竟一掃而空，何太說：「這個臺最熱鬧，嗰度有兩棵風水樹，一大一小的石栗，吸引好多潮州人住，個個都想生仔，去羲皇臺住梗有仔生，『羲旺臺』嘛。」

許鞍華的首部長片《瘋劫》近年得以修復，觀眾清晰見到羲皇臺兩邊相對的唐樓佈局，她對此亦印象尤深：「七臺中只有羲皇臺有兩邊樓，個臺窄、長身，你睇到我，我又同你講嘢。支竹長的話可以伸過對面。個個我都識晒，大家好熟。」祥叔則最記得中秋節：「 因為嗰度有兩邊屋最多人，和平後個個都生仔。幾個臺嘅人都走去羲皇臺度點燈，細路迫到行都行唔郁。」惟教他們心有餘悸的，是有次地震，「棟樓擺吓擺吓，瞓喺度牀都郁好恐怖，嗰陣唔識，後尾個個都走到出街度至知」。到羲皇臺於1980年代初清拆，他們見工人用鐵支勾三兩下，整棟樓就倒下，「撬吓一角，撬吓一角，啲磚無紅泥，得黃泥，就咁層層疊上去，諗起上來都驚，地震時又無砰砰嘭嘭冧落嚟」。

七臺居民自理 港鐵通車依舊恬靜

幸好，祥叔夫婦住在那裏三十多年也平安無虞，衣食住行也便利，樓下就有間振興士多，也有小販在七臺上落，叫賣魚蝦蟹、飛機欖、腸粉、雲吞麵，部分自己也是居民。現在人影疏落的李寶龍路， 是他們每日往巴士站、電車路上班的必經之地，猶記得雜貨店林立，還有裁縫店、潮州人賣花生糖，1964年設了一間西區潮語浸信會，現在門前仍掛着舊照片，見到工人如何搭路軌運建材上山。而今天居民出入、較近港鐵的斜坡則甚少行經，當時泰半是水果檔。何太指居民都是打工仔、普通家庭，「學士臺最有錢，寧舍高尚，一起就起石屎樓，有游泳池，唔似我哋呢度走馬騎樓」。雖然這裏背山面海，但Desmond解釋以前「並不似現在好chill，夜晚飲酒、吹海風的樣子。」因始終是城市邊陲，山下有木屋區，又有「九大欄」和屠房，相信環境和氣味並不宜人，非豪門大戶之選，於是也有地皮興建多間學校、道堂，例如位於青蓮臺、曾經引起保育爭議、現改建為香港大學研究生宿舍的漢華中學舊校舍，以及於太白臺8至9號、被評為二級古蹟，現正圍封的香港道德會福慶堂。Desmond補充：「以前道堂會先選址城市地區，便利大眾又不會太熱鬧，站穩後再在新界覓地，找更大的地方修道。」

凌晨西環蝦欄上班 青蓮臺樹下賣樓花

祥叔往日也是打工仔，曾在附近國貨公司當售貨員，又於工廠噴玩具車仔。最辛苦是在蝦欄上班，凌晨三四點就起身走到西環尾，等蝦全送上岸，中午十二點回家，幫何太穿膠花、做表盒，交貨給山下的工廠。待到羲皇臺將拆，他們得別覓住處，何太一心要留在最鍾愛的七臺，又見到建築公司在青蓮臺樹下賣樓花，就買下其時最大的地下單位，看着它於1979年建好，跟家人搬上來。他們不忘強調自己是第一戶入伙，如今大抵也是在七臺住得最久的居民。祥叔笑笑：「細妹鬧我點解唔買番間喺下面住，𠵱家就要行樓梯，見到條梯行都唔想行。」何太則偏愛地辯解：「一買就鍾意呢度。可以做吓運動，好多人專登跑上嚟又跑番落去，又幾好㗎。」

各臺的樓梯與空地都屬於私家範圍，由業主擁有。祥叔說戰後已有居民自己組織「更練」，每戶收取幾元，維持治安。現在只見各臺的行人道開揚闊落，植物也放得井然有序，原來都是居民自覺打理，像祥叔每逢過年都修繕樓梯扶手，近年才歇下休息。2014年堅尼地城站通車，於山市街增建升降機和通往七臺的扶手電梯，但只到斜坡中段，即青蓮臺對出。何太道：「唔知點解，偏心囉。」對Desmond而言，這無形中保留七臺的謐靜：「行人扶手電梯穿過，又會失去寧靜，西營盤的正街本來都有臺，穿過了就旺起來。現在像保護了小社區。」他仍記得第一次到訪時，港鐵尚未通車：「 發現這個地方好像滯後了，有條明顯界線。」這種舊日况味令七臺經常被用作影視拍攝場地，令Desmond最觸動的是1981年泰迪羅賓《這是愛》的唱片封面，當中仍可見到祥叔口中「前面石屎、後面木板」的羲皇臺唐樓：「風景變了、樓宇翻新，外面的視野很大分別，但那份恬靜依舊保留。」而那場景，凝住的恰恰是祥叔夫婦遷離時的面貌。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 林靄怡

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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