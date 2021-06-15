News：林嘉欣捕捉旅程點滴

【明報專訊】演員以外，林嘉欣還有很多不同身分。正在大館Taschen書店舉行的VOYAGES by Karena Lam展覽由她策劃，把歷年拍下的寶麗來照片編輯成書，將自己多年來的旅遊見聞展現於大家眼前。她在2009年發行了VOYAGES，今年再發行VOYAGES II及VOYAGES III（各$300）。20年前她拿起人生第一部寶麗來相機隨心而拍，看來不經意的照片，記載着一瞬間的心情；這成為她多年來給自己的小小作業，並編輯成VOYAGES系列。她特別挑選了42張獨一無二的寶麗來照片，冲曬成大型版發售（每張$3000），並聯同Taschen捐出部分收益支持香港麥當勞「Happy Reading 親子閱讀樂」計劃。她亦在充滿香港歷史特色的建築物「大館」中攝下6幅寶麗來照片，製成跟寶麗來一樣大小的memo pad（每本$50），同樣在Taschen發售。

為紀念發行新書，林嘉欣亦跟Moleskine推出2款以VOYAGES為主題的Notebook及珍藏限量版Story Box。Notebook（$268）設計靈感來自4幅寶麗來原相，以手翻書（flip book）形式製成，每翻一頁都能將影像加深。

珍藏版Story Box（$458）則限量350套，附有30張照片，記錄她的內心世界及一套在旅途中蒐集的物件。產品部分收益捐贈至香港青年藝術協會，推廣藝術文化。

查詢：Moleskine 3419 6782

Taschen 2544 8016

整理：張曉冬