hear her say…：創業女強人 非一般型媽

【明報專訊】若你只看Charlene Ree的個人Instagram帳戶，每個帖子的like數都直逼時尚KOL，或會以為她只是一個年輕闊太，閒時愛展示自己奢華的衣著與多姿多采的生活。豈料Charlene卻是個非一般的靚太，扮靚享樂只是粗淺印象，她曾於香港和紐約多間國際數碼媒體廣告公司任職，並於2018年自立公司兼任行政總裁，是個不折不扣美麗與智慧並重的女強人。

1.你如何定義自己？

之前讀過英國管理大師查爾斯·韓第寫的《你是誰，比你做什麼更重要》，當中第20封信的主題是 「你是獨一無二的」，提到每個人至少有3個自我——家庭、工作還有興趣這3個不同版本的自己。人生的過程很多時候是轉換或穿梭於不同自我之間。和大部分21世紀時代女性一樣，我很努力在工作、家庭和興趣間取得平衡。基本上我是個充滿好奇心的人，喜歡嘗試新東西，是一個想做就做的積極行動派。希望人生的旅程不要有太多後悔，所以做什麼都要全力以赴，勇於嘗試。

2.作為一個事業女性，從職場打滾到自立公司，曾遇過最大的挑戰是什麼？怎樣克服？

跟大部分的人一樣，去年疫情期間公司在營運管理也遇到巨大衝擊和挑戰。公司原本聚焦跨境旅遊和旅遊零售營銷板塊，疫情導致業務大受影響，尤其我們團隊橫跨7個市場，在無法定期走訪各個市場時，團隊管理也面臨挑戰。加上3個孩子無法上學，自己天天在家上班Zoom call還要兼顧孩子的線上課程真的很困難。幸好公司團隊都盡心盡力，也很替公司着想，我和幾個核心高層常常通宵電話會議，研討應對危機的業務政策，快速調整公司產品策略，開發新平台功能和更全面的解決方案。

3.你公司以智能營銷為核心服務，客戶不乏跨國時尚品牌，你認為智能營銷對它們有什麼裨益？

對跨國品牌而言，中國大陸是非常龐大的市場。以2020年疫情期間為例，不少跨國公司都表示在其他國家和地區陷於封城之際，中國大陸的疫情卻能受控，讓他們得以維持營運，更使內地躍升為品牌最重要市場之一。在廣告營銷方面，有研究指中國大陸在未來3年的數碼廣告支出預計將高達1340億美元。然而內地的數碼廣告五花八門和瞬息萬變，跨國企業面對相當大的挑戰，我們獨有的技術及演算法可以為他們提供跨地域的營銷策略和支持。

4.作為3個孩子的母親，你怎樣做到work-life balance？

我在自己每天的日程表劃出家庭時間並嚴格遵守。通常是每天晚上7至9時、周末下午3時至晚上9時，在這期間如非必要我不會安排處理公事、視像會議等，這些時間的我完全屬於3個孩子。假如真的需要應酬或處理緊急事情，我得向孩子們「申請」！

5.外貌年輕的你，看不出來已是3孩之母，你有什麼保養心得？

謝謝！在忙碌之中我很重視每天的基礎保養，也比較願意投資在這一方面，譬如選用優質保養品，盡量每星期2至3天泡澡敷面膜，一個月一次按摩做臉，也嘗試非侵入性的醫療美容來保養皮膚。另外因為愛漂亮和打扮，會很努力維持身材，在家裏有跑步機、健身車和其他重訓需要的簡單器材，方便自己盡量在家裏天天做運動。我也注意飲食，譬如以現在流行的168斷食法維持身材。

6.怎樣形容自己的穿衣風格？

很多人也問我如何累積穿搭靈感、培養時尚感，這其實主要來自媽媽的影響。小時候媽媽會託親戚從紐約郵寄最新的時尚雜誌和設計師年度大騷書籍回來，家裏隨處可見這些時尚雜誌。媽媽是一個很能穿出自己風格、走在時尚前端的女士，也從小打扮我們3姊妹，逛街也是我們周末最常做的消遣，所以從小到大對於逛街買衣服，打扮自己充滿興趣。

大學畢業後在紐約8年讀研究所和在大型廣告公司工作，接觸到全球不同的時尚資訊。紐約人在意建立自我風格，這更直接影響到我，於是也一直培養自己的風格而不會一味地追求流行。我的穿搭原則以簡單經典線條為主，喜歡大方利落又有點帥氣的感覺，最常買的單品是剪裁出色的外套、襯衫，搭配簡單的緊身牛仔褲， 緊身窄裙或大寬褲大圓裙等，再加上一些突出的時尚單品和配件，增加變化和時尚感。

7.自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

，喜歡各種配飾，尤其是鞋子、腰帶和耳環。我覺得每個造型和風格最重要的靈魂是鞋子，鞋子可改變整個衣著的風格，所以我最重視鞋子的搭配，很愛買鞋子，每一季都會入手起碼7、8對。另外也非常喜歡腰帶或腰鏈，能突顯身材比例和優勢，在造型上也帶出視覺效果。首飾方面最喜歡耳環，因為大部分人會先看對方的臉，一對出色的耳環可以帶出臉部線條，留下深刻印象。

8.你最愛哪3個時尚品牌？為什麼？

我喜歡經典的設計，而Hermès就是經典和永恆的代名詞。他們要求完美的工匠精神，每件產品的質料都很好，以舒適自在為主，崇尚擁有自我風格，而不是一味追求時下流行，它們的手袋於我而言既是時尚單品也是長久珍藏。

另外Chanel對我而言也是從小到大心目中的神級品牌，尤其它的耳環、心口針等CC logo飾品，小時候看着媽媽佩戴就很着迷。自己在造型上最重視配件，Chanel的配飾尤其心口針或腰鏈，可以把簡單的外套、大衣或連身裙變得時髦有型。當然Coco Chanel本人是個傳奇的女性創業家，她的服裝設計也傳達女性獨立自主精神。作為一個女性創業家，她對我更有一種啟發，所以我也喜歡品牌傳達的女性主義精神。

珠寶方面，自己的最愛的品牌是Van Cleef & Arpels，特別喜歡幸運四葉草，充滿童話般夢幻的風格，像有魔法一樣令人嚮往。

9.你認為什麼是美？

喜歡自己、相信自己、懂愛惜自己的女生就是美。我覺得女生毋須吝嗇自己的優點，毋須盲目跟隨潮流，只要作切合自己年齡和身分的打扮，有自信，忠於自己的風格，就會自然散發有光芒的美。

10.你覺得現今社會有什麼被低估？

Feminism（女權主義）已成主流，現時女生在不少職場崗位已享有男女平等待遇；我卻覺得有時候不是旁人（男性）低估女生，而是女生自己低估了自己。像我剛才所言，女生只要相信自己就是美；其實在任何層面（尤其職場）女生都可以更相信自己的力量，勇於嘗試，可能有天你能突破想像，成就意想不到的事情！

●Charlene Ree：AI智能營銷管理平台EternityX（恆力數字科技）的創辦人及行政總裁。生於台灣，現定居香港，育有3個小孩。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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