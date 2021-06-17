Style Hub：古老手工染色工藝 衣飾別致優雅

【明報專訊】韓系風尚近年雖然成為很多少女追捧的風格，但藝文氣質極濃的日本森林系卻依然歷久不衰，尤其炎炎夏日人們都喜歡穿得自然灑脫。45R既為當中的表表者，在今夏就悉心安排，每月以不同重點的主題推出市場。

品牌5月推出了一系列充滿海洋度假主題的服飾（A），軍綠有帽外套可外穿於泳衣之上（$4295），或配以近似色系的碎花長褲（$3695），形成上身略為粗豪下身卻充滿夏日風情的配搭，是充滿個性和對比的造型。

來到6月則以蠟染（Batik）圖案為重點，Batik是印尼國寶級的古老手工防染工藝，配上拔染及木板印刷的染色方法，衣飾顯得別致優雅（B），一條以牛仔布飾邊的背心長裙（$8495），配上牛仔布闊邊帽（$2495），就是夏日出遊的必備之選。

7月的重點衣飾，設計靈感則源於阿米希人（Amish）。今天他們依然過着極為古老簡樸的生活，服裝款式仍停留在18世紀的風格。其崇尚簡單自然美的概念，與45R的品牌價值Luxury Vintage極為相近，於是品牌便以Amish為主題，以其服裝為藍圖並配上格紋、刺繡或拼貼等製成多款以Amish女士傳統服飾為靈感的設計，即使只是一條素色長裙（C，$6495），但當中精巧的細節卻令人玩味不已。

●查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明