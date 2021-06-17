地貌奇觀：賞花崗岩3大獨特美態

【明報專訊】根據漁護署資料，岩石可分為火成岩、沉積岩和變質岩。花崗岩屬於火成岩中的侵入岩，是由地幔的岩漿上升，侵入到地殼中，在地底緩慢冷卻結晶形成。香港地貌岩石保育協會教育工作小組幹事鄧國章補充，岩漿冷卻可持續逾萬年，一般來說，冷卻過程愈慢，岩石上面的結晶顆粒就會愈大。

漁護署資料指出，花崗岩主要由長石、石英和雲母組成，長石約佔40%至60%、石英20%至30%、雲母5%，當中石英和長石都屬堅硬礦物，因此花崗岩十分堅硬。

香港不少有名的岩石景觀都是由花崗岩所形成。香港常見的花崗岩地貌主要可分為3個類別，包括層狀剝離、蜂巢結構和花崗岩巨礫。

層狀剝離

花崗岩因為是在地底冷卻形成，因此過程中一直承受着地面的重量。但當地面的岩層被侵蝕、帶走後，先前背負的重量也隨之減少。當這些壓力被釋放，岩石也會稍微膨脹，內部與表面產生呈水平的裂紋，就好像洋葱一般，有些人稱之為「石中生花」。這種結構在蒲台島或不少香港島嶼上十分常見。

蜂巢結構

露出地面的花崗岩受到風沙的侵蝕，在岩石的一些凹陷處不斷的加深磨蝕，最終使岩石表面留下一個一個的坑洞，赤柱和長洲可找到這類型的景觀。

花崗岩巨礫

花崗岩巨礫指的是大塊的花崗岩暴露於環境下，受到海浪、雨水、颱風和日曬等大自然力量的洗禮下，岩體崩解、剝落、風化，最終留下大小形狀不一的礫石，這些礫石通常集中在高地山谷或海岸。

鄧國章補充，花崗岩有明顯節理，因此風化作用通常也會沿這些凹凸位置侵蝕下去。還沒被風化的巨礫就變成了如佛手岩、靈龜上山、望夫石、呂字疊石等有名的岩石景觀。