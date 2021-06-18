中大浸大藝術畢業展 作品靈巧轉化 回應時代

【明報專訊】過去兩年，學生一邊雕琢眼前的藝術作品，一邊聽新聞報道，或看facebook上的消息，可能是這個地方施放了催淚彈，不能回校上課；又或者是本地確診人數再創新高，大專院校繼續停課。城市內紅線漸現，生活不再如常，但畢業展還是要辦。學生用藝術的力量，掏心掏肺地畫畫、拍照、雕塑、做金工或陶泥，在國安法下交出大學生涯最後一個創作。畢業展見證中大與浸大讀藝術的學生用膽識與創意迎來藝術新世紀。

今年畢業的藝術系學生，大學一半時間都在社會運動和新冠病毒疫情下度過，未能回學校的工作室上課，國安法對藝術作品的審查是未知之數，這些初出茅廬的藝術家做出來的作品，他們的老師覺得有意料之外的力量和深度，原因可能是學生的創作狀態——中大藝術系與浸大視覺藝術院的學生不約而同說，創作過程心情是低落的，但他們在這個時代做藝術創作，有自己的執著與堅持，而且要大膽放手一搏。

中大畢業展的作品雖說沒有太刻意回應當下的社會環境，但學生的自身經歷不可能與大環境撇開關係。其中一個最明顯的轉變，畢業生代表梅愷盈說今年一件中國媒介的作品都沒有。由於中大藝術系有不少課程教授水墨畫、工筆畫等技巧，中大藝術系副教授何兆基說以前總有一半，甚至更多的中國畫，所以相比之下今年展品媒介的多樣性較以前豐富，他理解學生的選擇，說︰「如果你對過去的工筆人物畫有印象，那些都要在很寧靜的狀態和心情下才做到的作品。過去一段時間香港社會哪有人有這心情？」當然他不排除下年學生的畢業作品會回歸中國畫的探索。

對何兆基而言，他最強烈感覺到的轉變是，「他們有很強的無力感……今年很多作品於我而言都是自畫像……作品反映了學生自己的狀態」。展覽中有數個作品，學生用藝術呈現自己壓抑的狀態，效果非常突出。陳沛恩的作品《啊啊啊》，走近時會聽到被放大的聲音，但依舊微弱而低沉，創作者稱呼發聲裝置為尖叫獸，何兆基認為尖叫獸就是藝術家自己。另一個藝術裝置《汐》，是鄧彥麟拍攝的短片，在大海上倒吊自己，額頭的部分浸入水中，倒吊的危險加上隨時會被潮漲浸沒的狀態，作品與觀者間瀰漫令人窒息的焦慮。

時代壓抑 可以講幾白？

國安法模糊的紅線，低沉的社會環境，對他們有什麼影響？記者感覺到聊天的學生都不喜歡把作品說白，雖說不少成熟的藝術家也是如此，但何兆基同樣關注的是，「在這個世代，講什麼好呢？可以講得幾白呢？有些事情可以講還是不可以？這些都會影響這一代藝術家對表達的看法」。與壓抑和焦慮的作品不同，靠牆的樓梯間有一件作品，是譚綽瑤的《我地一齊玩屎呀》，何兆基覺得這是突出的作品，在藝術館嚴肅的場域，出現一些用紙皮製成的「屎」，參加者可以拿起屎丟到色彩繽紛的水桶和賽道中，是無聊，也是嬉笑怒罵，「彷彿社會有很多大事發生，但我們見不到它的意義，不如用最荒誕的方法，將意義拉到最低俗的狀態」。荒誕與壓抑，就成為學生用藝術回應時代的方式。

在彩虹的浸大啟德校園，亦正舉辦一年一度浸大視覺藝術院本科畢業展，總共有128個畢業學生，作品數量較中大多。浸大視覺藝術院助理教授李泳麒說，今年畢業的學生在4年制課程中有12至18個月時間停課，在校園工作室創作的時間很少，然而教師發覺今年的作品有一個共通點：「今年的學生很清楚自己在做什麼，不再需要去嘗試不同媒介，他們會直接說自己是一個printmaker，然後去做最好的版畫；如果是做動畫的同學，他就去做最好的動畫，他們心無旁騖，我很開心見到作品的深度。」他們本來很擔心今年的畢業作品，最後出乎意料。

自我探索 專注做好作品

李泳麒帶記者來到其中一個畫廊，主要修讀珠寶和雕塑的王嘉敏，她的作品《潛移默化》探討疫情下的新常態，牆上鑲了一隻銅製的手，手勢像一支槍，靠過去時你會聽到「嗡」一聲，緊接是那句「normal temperature」，這個指住額頭的「手槍」原來是探熱槍；構思有玩味，這個系列共有4組作品展出。李泳麒讚賞學生，說倒模並鑄造一隻手的技術要求極高，她的精湛技藝得到很多教師認可。今年還有另一雕塑作品伍穎欣的《滑梯》（用上動態追蹤技術），以及余靖的動畫作品Weeping Man，李泳麒認為是該兩個創作媒介中水準很高的作品。

然後李泳麒提到「轉化」，指很高興見到今年學生的自我探索不再是籠統而不着邊際，反而藉大議題如愛、城市和人際關係發聲，「這是很好的轉化，不是自我審查，是未來的日子，這班年輕的藝術家可以怎樣做自己想做的創作 」。李泳麒認為很多學生的作品中可見到個人經驗的昇華，不是一個影印機般用紀實方法處理議題。王韻熒的作品《仿黑》，抽象畫用上炭枝、炭鉛筆、木顏色筆、素描筆等繪畫黑色不規則圖案，如作品簡介所言「我們所見的黑，都不過是灰」，那些不規則黑塊看久了，會覺得像雨傘和遊行時拉起橫額的模樣，李泳麒說創作者的確依照遊行照片畫那些黑塊，這效果應是他口中的轉化，他說︰「不只是情緒的發泄，情緒的發泄很容易，但學生仍安守本分，做一些好作品。」李泳麒認為學生有更多時間專注創作，作品成熟得一度讓他反思過往的藝術教育方法。

從教師的角度出發，李泳麒用「聰明和冷靜」形容今年畢業的學生。畢業展籌委會主席陳雅瑩卻給出完全不同的答案︰「我覺得大家其實是情緒化的，但很想做到件事……所以嘗試抽出理性，繼續鑽研。」她說很多同學做作品時大哭，而因為自己停課時間極長，所以很擔憂，「知道自己的手藝不足，所以更加努力」。今年的學生有兩年時間消化社會運動和疫情這個「新常態」，也孕育出新一種對藝術的追求。

擔憂停課 努力鑽研手藝

陳雅瑩說畢業同學執著而大膽，執著於媒介，可能是來自手藝不足的憂慮；同時又很大膽，轉化對社會議題的看法創作，「如果你跟他（創作者）有同樣的經歷，你一看就會明白了」。她和同學相信用轉化的方式表達更需要心力反思和創作。執著與大膽，記者想起中大學生也說過同樣的話。展出畫作《鐵橋日課》的李劻華，說中大畢業同學之間隱約有個共識，大家有各自在藝術上的執著，同時認為應該放手一搏。

今年中大的畢業作品，商業畫廊和策展人看過後可能有點失望，但何兆基說他們並不想迎合藝術市場和特定創作議題，更純粹地做自己的作品。例如李劻華，何兆基說他絕對有足夠技巧創作受畫廊賞識的中國畫，但最後的作品，靈感來自他上學必經之路，紅磡港鐵站旁的兩條天橋，在理大發生衝突後加裝了鐵絲網，他於是用「減法」朦朧地繪畫那些方格中見到的收費亭、姜濤廣告牌、殯儀館和理工大學等。李劻華說︰「我們同學之間有討論過，今年又不是很有時代感，但同學們的心情很接近，這個展覽不是很開心的，我們多數是在記錄失去的東西、悲憤的狀態、人性的問題等。」時勢讓學生創作的內容轉向，放手一搏是這樣來的，「不放開的話我們就只是個平凡人，但我們都有想說的話，想讓大家聽見」。

記者把學生的話向何兆基轉述，他為學生的態度感動，說藝術的力量也來自感性的觸動，是限制之下的創意。且聽浸大陳雅瑩的話，了解年輕藝術家如何堅定︰「我覺得很多事情是反彈來的，特別是創作這回事，這個環境可以很差，可以不允許任何討論，可以不給任何支持，可以打壓你，做一件事你可以半紅不黑，但你不可以阻止它誕生。我覺得藝術就是這樣一回事。」

●中大藝術本科畢業生作品展2021 「菠蘿腸仔用牙籤拮住」

日期︰即日至6月25日

地點︰香港中文大學本部文物館展廳一

網址︰bit.ly/3gtODxC

香港浸會大學視覺藝術院本科畢業展2021

日期︰即日至6月27日

地點︰香港浸會大學啟德校園（九龍觀塘道51號）

網址︰bit.ly/35mdONt

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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