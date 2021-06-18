沙發薯：踢爆反疫苗大騙局

【明報專訊】無論在什麼地方，普遍來說，大眾對疫苗的信任程度其實建基於當地人民對政府的信任。對政府存疑，自然亦會對疫苗缺乏信心。盲信政府是不智行為，不過，在健全民主的社會體制下，信與不信其實只有一線之差，這正正解釋為何反疫苗（Anti-vax）運動在歐美有大量捧場客，在這次疫情尤其得到更多新支持者。英國Channel 4的最新紀錄片The Anti-Vax Conspiracy便追溯整場運動的來龍去脈。

說穿了，反疫苗運動其實不過是利用市民對政府與制度的質疑而產生的陰謀論，他們愛散播有關疫苗的負面故事，借製造恐懼而令更多人質疑疫苗。他們宣傳疫情其實是政客與藥廠聯手炮製的賺錢機會，是政府控制人民、壓制個人自由的最後手段。英國反疫苗的主要人物是Piers Corbyn，即前工黨領袖Jeremy Corbyn的哥哥。Piers是典型不信任制度的高知識水平陰謀論者。他有碩士學歷，原是工黨成員，在1980年代曾任地方議會議員。

Piers反對封城，積極支持反疫苗遊行。他相信疫苗對人體有害，會影響生育能力，降低人體免疫力。他認為血栓只是其中一輕微副作用，更嚴重的壞處不被討論，全是因為政府想掩人耳目。他形容政府要大眾接受疫苗是政治宣傳，與納粹時期的德國一樣，科學家被政府買起作政治宣傳，令人民接受這些其實對人體有害的疫苗。

比起美國，英國的反疫苗運動實屬微不足道，十分鬆散。統計顯示英國九成人都願意接受疫苗，在美國3個中則有1個人不希望接受疫苗。何解？全因反疫苗運動的主場原來就是在美國。

有「反疫苗運動之父」之稱的Andrew Wakefield原是英國醫生，但在美國建立他的「反疫苗」事業。他在1988年發表了醫學報告，指麻疹、腮腺炎和德國麻疹混合疫苗（英語：MMR vaccine）會導致自閉症。報告一被刊出，媒體瘋狂報道，社會出現恐慌，診所與家長開始不讓子女接受疫苗，遺害至今。

惡行被拆穿 牽涉集團大生意

幸好，《英國醫學期刊》總編Fiona Godlee仔細調查Andrew的報告，發表另一文章拆穿他的謊言，指出報告缺乏科學證據，他操控數據去支持他的說法，基本上報告中的兒童接受疫苗與自閉症是沒有直接關係。同時Channel 4及《星期日泰晤士報》調查發現，一個即將控告疫苗製造商的律師原來是幕後主腦，他總共給Andrew超過40萬英鎊；更過分的是，Andrew說MMR混合疫苗藥力太重引致自閉症，他卻暗自買下單一麻疹疫苗的專利，從中獲利。Andrew的惡行被拆穿，醫生牌照被吊銷，在英國聲名狼藉，最後移居美國。

紀錄片揭露反疫苗是有龐大集團在背後掌控，整場運動原來是一門大生意。他們散播假消息，利用人性的脆弱而獲利，那些喝漂白水來治冠狀病毒的新聞據指都是源自反疫苗運動。劇中一專家的發言可謂一語中的：所有故事，最終都是離不開錢。

文：陳Damon（chandamon.com）