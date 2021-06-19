鳳蝶穿燕尾服 表演噴水絕技

保護色——鳳蝶的蛹通常是綠色或棕色，是牠在大自然中的保護色。（受訪者提供）

邊吸邊排——部分鳳蝶吸水時，補充了所需礦物質後，會立刻把多餘水分排出體外。仔細觀察的話，或會看到鳳蝶一邊吸水一邊在腹部排水的有趣景象。圖為巴黎翠鳳蝶。（受訪者提供）

【明報專訊】「燕尾蝶 疲倦了 在偉大布景下 這地球 若果有樂園 會像這般嗎？」多年前一首舊歌《燕尾蝶》，講述蝴蝶在高速發展的城市中求存的故事，流行一時。現實中也有外號「燕尾蝶」的蝴蝶——鳳蝶，即使身處鬧市亦不難看見牠們的身影。讓我們認識一下那些經常在花間翩翩起舞的艷麗昆蟲。

蝴蝶是鱗翅目（Lepidoptera）昆蟲，全世界共有7個科，鳳蝶科（Papilionidae）是其中之一。鳳蝶科在全世界共有600個品種，主要在亞熱帶和熱帶地方出沒；香港的鳳蝶則有22種，佔全港蝴蝶品種約十分之一。而不同鳳蝶品種，活躍時間亦有不同，例如裳鳳蝶活躍於5至11月，燕鳳蝶活躍於5至6月、10至11月，玉帶鳳蝶則全年可見。

成蛹階段最脆弱 扮葉自保

鳳蝶和一般蝴蝶一樣，壽命僅約2個月。自蟲卵誕下開始，孵化2至3天後變為幼蟲，幼蟲在約2星期內一邊進食一邊不停蛻皮長大，然後結成蛹，約1星期後破繭成蝶，在1個月內交配繁衍，最後死去。

「成蛹階段是蝴蝶一生中最脆弱的時刻，因為這是牠唯一完全無法移動的時候。」環保協進會鳳園蝴蝶保育區助理項目經理（自然保育）陳嘉宏說。鳳蝶的蛹於是要走低調路線，通常為綠色或棕色，偽裝成嫩葉或枯葉，讓敵人無法找到。就在這密閉的小天地裏，牠經歷「完全變態」的成長過程，「在裏面彷彿融掉了，變成液體狀，然後像拼圖一般把蝴蝶拼出來」。身體在經歷一次徹底的崩解再重整後，破蛹而出成為美麗的蝴蝶，過程相當神奇。

「飛住食」 見危險速逃

如何從外表辨認鳳碟？比起色彩斑斕的另一常見蝴蝶種類斑蝶，鳳蝶顏色顯得相對「低調」。

陳嘉宏解釋，原來鮮艷斑斕的蝴蝶一般都有毒，色彩實屬警號，警告獵食者不要靠近；鳳蝶則大多無毒，色彩也不鮮艷。由於沒有身懷「毒」門武功，所以鳳蝶在吸食花蜜時，大多會不斷拍動翅膀，以便一旦遇襲可迅速逃走，「鳳蝶警覺力高，吸食花蜜時一般是『飛住食』，一有危險就立即飛走」。相比起總是停下來悠閒地吸花蜜的斑蝶，鳳蝶的「性格」似乎不太有安全感。

邊吸邊排水 補充礦物質

陳嘉宏又指，大部分鳳蝶均有「尾突」，即翅膀尾部有突出來的形狀，因而有燕尾蝶（swallowtail butterfly）的外號。頭上像曲棍球棒末端稍微彎曲的觸角，也是鳳蝶的特徵之一。

大部分鳳蝶均喜歡在潮濕的地面、水邊等地方吸水，原來非為解渴，而是為了汲取水中的礦物質作為養分。而吸水過程中，一些鳳蝶如燕鳳蝶會一邊吸水，一邊在腹部排出多餘水分，狀甚有趣，若有機會看見鳳蝶的話，不妨留意一下。

幼蟲「大眼」、施「臭功」退敵

若你有看過Pokémon動畫的話，對鳳蝶幼蟲應該不會陌生，皆因其中一隻小精靈「綠毛蟲」就是取材自牠的外貌。一些常見鳳蝶的幼蟲，頭部有一個分岔的橙紅色觸角，稱為「臭角」——從名字已猜到不是什麼討好的東西。「鳳蝶幼蟲的『臭角』平常會收起來，但當受到外來騷擾的時候就會伸出來，發出臭味，趕走敵人。」陳嘉宏解釋。另外，Pokémon中的綠毛蟲雖有一對亮晶晶的大眼睛，但現實中的鳳蝶幼蟲，其「大眼」只是圖案，用作嚇退敵人；真正的眼十分細小，藏在頭部前端。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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