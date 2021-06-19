知多啲：蝴蝶生仔要揀「私院」

【明報專訊】一些新界村落居民會在村後種植「風水林」，祈求保佑家宅。原來，風水林對蝴蝶來說也是一片福地。

環保協進會鳳園蝴蝶保育區總幹事邱榮光解釋，「寄生植物」對蝴蝶來說非常重要，不同品種的蝴蝶會挑選特定品種的植物來產卵，「像是媽媽生BB要選醫院」。而幼蟲出生後，就會進食這種植物的葉子，而且非這種植物不吃，鳳園的陳嘉宏形容為「吃得很刁鑽」。例如裳鳳蝶幼蟲只吃印度馬兜鈴，燕鳳蝶幼蟲只吃寬藥青藤，兩種都不是在香港常見的植物，導致這兩個鳳蝶品種數量偏少。然而風水林受村民小心保護，所以裏面的原生植物品種也保存良好，例如上述兩種植物均可以在一些風水林找到，成為較特別和罕有蝴蝶的家。

「神仙樹」大宴蝴蝶

陳嘉宏提到，風水林中還有機會看見「神仙樹」。神仙樹其實是有一定年齡的老桔樹，是玉帶鳳蝶的寄生植物，玉帶鳳蝶幼蟲就在此出生。除此之外，它的樹幹被昆蟲蛀蝕後會流出樹汁，當中有糖分，能吸引不少蛺蝶科蝴蝶來吸食，一棵樹可以多至十多隻蝴蝶。「黃昏的時候，能看見一堆蝴蝶在桔樹周圍飛舞。以前的村民不知道怎麼解釋，就覺得有神仙。」陳嘉宏說。邱榮光也說，若新年買來了一盆年桔放在家裏，在新年過後不妨繼續養着，過了一段時日，有機會吸引蝴蝶來訪也說不定。