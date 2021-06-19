睇真啲：香港獨特鳳蝶 潮流教主遇上梁祝化身

【明報專訊】在香港有紀錄的22個鳳蝶品種中，以下幾種別具特色，值得認識多一點。

燕鳳蝶 長燕尾透視裝 嬌小名模

燕鳳蝶（Lamproptera curius）在香港為罕見品種，在鳳園、大埔滘、社山等地有機會找到。牠是亞洲最小的鳳蝶品種，展翅（雙翼展開時長度）約35至45毫米。牠最容易辨認的特徵是翅膀後部像燕子尾巴般長長的「尾突」，比起其他鳳蝶都長，足足是自己身體長度的兩倍，在花間起舞時像燕子那樣翩然；另一獨特之處則在前翼，部分呈半透明狀。由於牠拍翼速度快，飛行時能像直升機般垂直升降。

玉帶鳳蝶 白帶點綴後翅 蝶界祝英台

玉帶鳳蝶（Papilio polytes）是香港最常見的蝴蝶品種之一，在市區公園等均有機會遇上。若看見黑色的蝴蝶翅膀上有一條白帶花紋，就是玉帶鳳蝶了。雌性的玉帶鳳蝶則有兩種外貌，一種跟雄性一樣是黑底配白帶花紋（白帶型），另一種則除了白帶花紋外，在翅膀後部還有紅色的一點點（斑帶型）。由於玉帶鳳蝶容易遇上，又有獨特外貌特徵，因此與民間傳說《梁山伯與祝英台》扯上關係：傳說梁祝死後化蝶，從墳墓飛出來的就是玉帶鳳蝶，而雌性玉帶鳳蝶的「女裝」和「男裝」打扮，不就跟祝英台的經歷很相似嗎？

裳鳳蝶 美麗招禍 受法例保護

裳鳳蝶（Troides helena）是香港不常見蝴蝶品種，受《野生動物保護條例》（香港法例第170章）和《保護瀕危動植物物種條例》（香港法例第586章）保護。牠們在鳳園、大埔滘、香港公園等地出沒。與一般外觀沉實的鳳蝶相比，裳鳳蝶顯得十分搶眼，翅膀黑黃分明，在陽光下透射出美麗的金黃色；牠亦是香港最大的鳳蝶，展翅足有140毫米。裳鳳蝶的顏色如此鮮艷，原來是因為牠們是少數有毒的鳳蝶，因此以翅膀顏色來警告捕獵者不要吃掉牠們。然而，牠亮麗的外表惹來不少捕蝶者將牠們製成標本出售圖利，最終要由政府立法規管保護。

資料來源：陳嘉宏、邱榮光