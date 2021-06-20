盤中食事：韓國端午吃艾草餅 與屈原無關

【明報專訊】近日外媒嘲諷中國人「玻璃心」，容不下莫文蔚在MV中身穿被指辱華的Dolce & Gabbana，而剛過去的農曆五月初五，也見證了中國網民十多年來一碎再碎的玻璃心，自2005年韓國端午節成功向聯合國教科文組織，申請為世界非物質文化遺產，一則「屈原是韓國人」的假新聞一再流傳，但事實上韓國的端午節並沒有屈原投江的典故，也不吃糉，是兩個完全不相關的節日。

江陵端午祭

跟中國的端午節同樣選在五月初五，但韓國的叫端午祭，原本是由中國傳入、務農相關的節氣，在古時韓國各地農民在收割大麥及插秧後於這天慶祝，但現在僅餘於南韓江原道江陵市一帶較完整地保留「舞天」祭祀等習俗，因此加入世遺名單的是被稱作「江陵端午祭」的節慶。主要拜祭大關嶺的山神城隍爺，又稱為「江陵端午城隍祭」，拜祭的山神有說是統一三國的新羅名將金庾信，以及施法令草木皆兵、成功擊退倭寇的梵日國師，其妻子鄭氏則為女城隍。

而由來眾說紛紜，一是相傳高麗王朝開國，太祖王建南征時，夢見自己被一名僧侶和一名百姓拯救，而現實中他在之後一役大獲全勝，因此拜祭大關嶺山神一度成為數萬名民眾前來參加的祭祀儀式。又有指在西元935年時，生於江陵的本州將軍王順式，曾在太祖出征前到大關嶺拜祭，因戰勝令江陵被視為「神蹟庇佑」之地，所以每年5月舉行山神祭。朝鮮時期文獻記載，在每年春夏之間，嶺東地區會拜祭山神3天，由巫師主持祭典，儀式也與江陵端午祭相近。

山神祭活動

江陵地區的山神祭長達20天至一個月，一般儀式也要舉行5日夜，祭典包含舞蹈、戲劇、摔角、遊戲等。當中「釀製神酒」一環仍保存至今，每年4月5日，江陵市政府在原為舊官衙的古蹟「七事堂」，派發白米、酵母、松葉等材料，供市民用一個月時間釀酒，在端午祭時敬神和飲用，今年因疫情關係，市政府鼓勵民眾捧着大米拍照打卡，令節慶在網上延續。

官奴假面舞

香港連續兩年停辦龍舟賽，但韓國依然舉行一些端午的慶祝活動，部分在YouTube直播，減少群眾聚集，包括一些民謠歌唱表演，以及最著名的官奴假面舞。官奴假面舞是一種以舞蹈、戲劇為主的默劇，類似神功戲，在臨時搭建的舞台演出，被稱為「官奴」，因為這是古時官民同樂的表演。在端午祭期間，公園會搭起燈籠隧道供市民許願，在南大川溪流亦能體驗放水燈。

菖蒲釀酒

正當吃糉應該蘸糖還是蘸豉油的爭議沸沸揚揚，在南韓的唐人街，也有賣一些糯米包着紅棗的中國北方糉，但與江陵端午祭沒關係。關於韓國的節慶食品，很自然就想起菖蒲，在韓國端午它主要用來釀酒，當地人亦會在當天用菖蒲水洗髮。除了釀酒外，韓國人也吃一些類似茶粿的糕點，用山牛蒡葉、艾草製成，以及用車厘子蜜餞做成「櫻桃糕」和飲品「櫻桃花菜」。

艾草餅

韓國人喜歡吃年糕、麻糬，像是朱古力曲奇夾着年糕，或「呃like」的黃豆粉麻糬刨冰，但傳統山牛蒡餅和艾草餅的賣相毫不吸引，墨綠色的糕點沒有任何餡料，只靠少許糖、鹽帶出米香和草葉的平實味道。上面一般印有代表事事順利的車輪圖案，或代表富有及美麗的牡丹圖案，也有去除厄運的網格圖案。新鮮的山牛蒡葉在香港很難找到，只好把心思轉到「五月艾」身上，艾草性溫味苦，使做出來的艾草餅餘韻帶甘，曾有介紹韓國文化的文章談到，韓國人自古喜歡喝茶，因此喝咖啡的口味也偏好苦澀。現在想想，或者傳統的糕點也是他們嗜苦的原因。

櫻桃糕、櫻桃花菜

櫻桃糕是完全相反，用蜜漬的車厘子熬出果膠，拌入綠豆粉製成啫喱、軟糖狀，切塊當作糖果直接吃，或放在一塊去衣的生栗子上享用。

「櫻桃花菜」以車厘子蜜餞加入蜜糖水，或五味子汁加冰塊，成為飲品，「花菜（화채）」可以理解為韓國傳統的水果茶，平常會加水梨、西瓜等水果，在端午則會用上車厘子。

韓國的端午祭本質是對大自然保持敬畏的祭祀活動，但中國的端午節用屈原的悲劇包裝成一種民間習俗，屈原對政權的不滿和以死明志的控訴，在今時今日的香港尤其諷刺。會否有一天玻璃心進一步膨脹，不再吃糉改吃艾草餅，掠奪他國節日的本意，掩蓋歷史留下對忠義的詮釋？

艾草餅

【材 料】

•艾草……半斤

•粘米粉……250克

•熱水……6湯匙

•糖……2湯匙

•鹽……1湯匙及半茶匙

•麻油……1湯匙

【做 法】

1. 摘去艾草根莖，仔細清洗嫩葉；放進加了1湯匙鹽的沸水煮2至3分鐘。

2. 擠乾艾草水分，切碎或攪碎。

3. 粘米粉加入半茶匙鹽，放入艾草泥，用手搓至均勻。

4. 逐少加入熱水，搓揉成糰。

5. 分成8等份，搓成球形，用掌心壓扁，模具掃上麻油，接壓出花紋。

6. 放艾草餅前，在容器上掃麻油後灑糖，蒸約20分鐘。

櫻桃糕

【材 料】

•車厘子……300克

•寒天粉……2湯匙

•糖……140克

•開水……3湯匙

•蜜糖……2湯匙

【做 法】

1. 車厘子洗淨後印乾水分，切半去籽。

2. 將車厘子加糖攪拌，以小火熬煮，不時用勺按壓果肉。

3. 寒天粉用室溫開水，拌成稠狀。

貼士：傳統食譜以綠豆粉作材料，但香港較難購買，故以寒天粉代替

4. 待車厘子煮沸後，挑走果肉，加入寒天粉轉中火，攪拌至沒有結塊。

貼士：盛起的果肉可加蜜糖水或五味子汁，冲泡成櫻桃花菜

5. 加入蜜糖後關火攪拌，倒入容器中放涼，凝固後切塊上碟。

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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