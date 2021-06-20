多角度睇相 拉闊對身體的視覺閱讀

【明報專訊】理解身體入門途徑

攝影作品表達的情緒較繪畫更為直接，作為理解身體的入門途徑最適合不過，體模社創辦人小丁希望透過相集推廣「身體自主」的概念，令讀者探索身體的各種可能。她笑言，很多人翻開書本的表情，時有疑惑，時而不解，「覺得照片很色情」，但當解釋背後理念後，他們會嘗試用不同角度閱讀這些內容，開始對身體的議題感興趣。

小丁認為影像固然有敘事角度，但排版設計也能為讀者帶來不同體驗，她把攝影師貓仁的攝影作品集《明天不上班》，選取部分照片編成《喂，又話約我》一本小書，《明》是一本由365張少女裸照組成的日曆，較受男性讀者歡迎，「他們覺得很多照片、較划算」；《喂》則以少女日記形成展示，購買的客群以女性讀者較多。

小丁在創立體模社以前，辦過一場受美籍伊拉克裔詩人詩作〈缺席理論〉啟發的展覽，以這首詩創作出一輯人體攝影作品。但在展覽前夕，場地負責人以裸體為由，要求修改作品。她為了展覽不被取消，雖然作出讓步，但舉辦了一場講座反思「身體自主」的意義，突破把裸體定義為淫褻、不雅的想像。因而出版了一本《缺席理論》的小冊子，不單記錄了講座內容，也用二維碼替照片「打格」，同時出版一本無碼版的相冊。小丁希望破除男性攝影師主導的局面，因此邀請女性攝影師出版作品集，除了《缺席理論》，詩人及攝影師野生的《墓園》是第二本Female Gaze Photography系列的作品集。除了增加女性攝影師的影響力，體模社在未來也希望把關注擴闊至私影模特兒身體自主、工作權益等議題上。

■小丁推薦攝影集

1.《七色光》

攝影：軲轆

簡介：表現日常生活美學，展示人對生命的熱情，釋放爆炸性的能量，時而荒誕抽象、時而頹廢糜爛，反映物質豐盛的現實，既開放又壓抑的情感矛盾。

2.《空》

攝影：張益寧

簡介：一部描寫幻覺、夢境與現實的超現實作品，很多讀者喜歡當中的神秘學氛圍，相片加入拼貼及繪畫元素，突破觀眾對攝影只是一張張「寫實的照片」的理解。

3.《小彭 冊一：繩縛初心》

4.《小彭 冊二：水漾》

攝影：Simon C.

簡介：表達兩名女性親密感情與繩縛遊戲，可是照片給人的感覺卻很色情，可見大眾的視覺閱讀受主流媒體影響太深，裸露的身體往往只與色情想像扣連，這種影像和實際發生的割裂，值得讀者反省觀看的方式。

5.《明天不上班》

攝影：貓仁

簡介：講述生存還是生活的抉擇，以少女日曆警示每天活在麵包與理想之間的掙扎，讓讀者反思：今天是否繼續和昨天一樣，持續無意義地上班？

6.《喂，又話約我》

攝影：貓仁

設計：小丁

簡介：影像內容取材自攝影師貓仁的《今天不上班》，小丁在排版和設計以少女日記的角度構思，表達女性視覺未必單純在拍攝照片上，也在其展示方式，事實上也較受女性讀者歡迎。

資料來源：體模社創辦人小丁、梳乎啲印務

文˙ 呂晞頌

{ 圖 }呂晞頌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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