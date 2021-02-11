百萬塊LEGO演繹香港眾生相 積木達人拼砌「無譜」人生

「廟街」展身手——要用積木呈現路窄人多、攤檔林立的廟街，最令King棘手的一環是如何在展區上使出靈活身手，避免撞跌拼砌好的部件。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】由3歲起接觸LEGO，到31歲成為香港樂高探索中心的模型拼砌達人（Master Model Builder，簡稱MMB），梁進業（King）一雙手砌過上億塊LEGO。小小配件，不止拼砌出破格作品，還拼砌出他的人生。如今他全職砌LEGO，羨煞一眾LEGO迷。

他得出一個結論，模型拼砌毋須靠說明書，人生也毋須靠說明書。與其循規蹈矩，不如由心而發，這樣走出來的路，才是屬於自己的路。

天台上兩個男子怒目而視，其中一人拔出槍，瞄向對方額心，上演《無間道》經典一幕；旁邊的IFC燈火通明，戴上蝙蝠面具的身影危立牆邊，準備一躍而下；而樓下街道正是人山人海，幾個阿叔阿嬸於公園熱烈共舞，遠方還有人右手抓着懸崖危石，左手致電求救……這個位於香港樂高探索中心的迷你世界，看得人會心微笑。場內「一磚一瓦」，都由King主力拼砌而成。

為把一幕幕眾生相、經典電影場面生動地呈現，這個MMB使出了渾身解數。先把外國團隊送來的高樓大廈配件修整一番，再構思逾百個小場景、小故事，配合大廈和街道佈局，最後，便是最艱巨的一環，高大的他需站上展台，避開各個可能被撞散的大廈和配件，把積木逐粒逐粒砌好。他擺出一個行平衡木般的姿勢說：「那兩星期有如長期做瑜伽，長期踮起腳，像跳芭蕾，在大廈之間穿插，深層肌肉痛了整個禮拜！」

以上是他成為MMB後，遇過最棘手的難關。辛苦，但滿足得不得了，King以LEGO迷的口脗說：「我成世人，就像是為了預備做這件事。」

出賽多國 懂射箭機械人得獎

自小，King的父母便不吝嗇給兒子買LEGO，到4、5歲，他已砌得比姊姊精準，也許是因為家中幾盒玩具常常混合為一，他順勢「無譜」地隨意拼砌，創意漸漸萌芽。升中後，他多次代表學校到北京、新加坡、韓國參加LEGO大賽，更曾以一個懂射箭的標槍機械人，贏得WRO世界奧林匹克機械人競賽「創意賽」金獎。

「獎項通常分兩類，一類是要跟從規矩的常規組，另一類是零件不限的創意組。」不愛墨守成規的他，通常都是在創意組獲獎。他讚歎當中的多變，令他的創意得以發揮，「6塊LEGO（2×4積木磚），可變出9位數字的拼砌組合，沒多少玩具可做到啊」。

「說明書是限制你的工具」

到大學歲月以至打工生涯，King身邊亦可見LEGO蹤影。除了閒時玩樂，他還教過中小學生砌積木，甚至獨自遠赴英國、丹麥的主題公園朝聖，「我連大學畢業照也是去丹麥Legoland拍的，倒是大學證書沒特別回校拿」。聽來有點任性，但其實King本來就如此隨性自在，就像他玩積木時，甚少跟隨說明書的規矩行事，「說明書是限制你的工具，人生亦是同樣道理。到你懂得相當技巧，便要懂得放棄說明書。這亦是人生最難的轉捩點」。

未任職現時的工作前，King是一個工作不固定的slash（斜槓族），相比起穩定收入，他更追求人生閱歷。畢業後不少同學投考政府工，他卻沒打過一份長於2年的工作。所謂最穩定的一份工，是這10年來每逢萬聖節，他便會化身海洋公園的特技演員，化一臉駭人妝容，過過表演癮。履歷表中，還有working holiday、動物拯救隊成員、跆拳道教練、健身教練、保險從業員等身分。

靠熊貓燒賣蝦餃 贏得夢想工作

直至去年他看見香港舉行拼砌大賽，勝出者將成為香港首個MMB，並獲得探索中心的全職合約，他想也不想，馬上報名參賽圓夢。為了贏出比賽，King需在3輪比賽中過五關斬六將，他笑言：「那種絞盡腦汁的感覺，就像昔日高考要一天內連考6小時。」他接連拼砌出熊貓、燒賣、蝦餃，一再晉級。而同時，他另一個長處亦被評判相中。由於探索中心專為孩童而設，故大會特地安排一群孩子到場，測試參賽者與小孩的溝通技巧。有趣的是，King就像一塊磁鐵，總是能吸引大部分孩子圍繞着他。「也許因為我表演經驗豐富」，他形容和小朋友溝通也是一場演繹，「他們能量充沛，你要發放更大能量，才能吸引他們」。最後他擊敗對手，成為MMB。

得到全職合約後，他不再視自己為單純的模型玩家，而是半個教育家，半個藝術家。探索中心裏，九成是精力爆棚的小孩，King的精力也不輸他們。一拿起用積木做的米高峰，這個King哥哥就兒童節目主持上身，滿口童語、浮誇語氣，吸引小孩投以目光。他常對小孩說，「砌錯，咪拆咗再砌囉。LEGO就是神奇在即使砌錯，你也不會有loss（損耗）」。拼拼砌砌中，他磨練着孩子的韌力和創意，藉模型拼砌傳達人生哲理，並期望在本月舉行的拼砌小達人比賽中，找到有潛質的小小LEGO迷，擔當他的拼砌小助手。

眈天望地找靈感 記錄地道文化

如今他時時刻刻都在腦海中構思作品雛形，例如看見小心地滑告示牌，他便想做個LEGO版本，並寫上loose brick，叫人提防配件鬆脫，幽大家一默；想起阿婆跌橙這常見劇情，他又將之LEGO化，以此記錄香港地道文化。眈天望地，俯拾皆是醞釀靈感的引子，甚至回到家，他時而也會掏出積木玩，難道不會厭倦？他搖頭說不，因為那早就是他日常生活的一部分：「藝術家就是下筆前已體會到某些靈感，不會畫畫時才構思，只不過畫家用畫筆，雕刻家用雕刻刀，我的媒介就是LEGO。」

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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