雙城拍賣 如玩online game 結合客源貨源100%成交

拍品回顧：《卧睡裸女與樂師》——作者：Pablo Picasso 創作年份：1967年 規格：油彩、瓷漆、畫布（50×61厘米） 估價：900萬至1400萬港元 成交價：1174.5萬港元 特色：作者繪畫了自己的頭像和沉睡中的繆斯女神，這創作主題在藝術界似乎恆久不衰。（拍賣行提供）

拍品回顧：《笑在當下—層板A》——作者：Banksy 創作年份：2002年 規格：噴漆、乳膠漆、石膏板（178.5×74厘米） 估價：2200萬至3200萬港元 成交價：2445萬港元 特色：作者是隱姓埋名但享譽國際的神秘街頭藝術家，此作屬最令人趨之若鶩的《笑在當下》系列。（拍賣行提供）

《行蹤不明》——作者：奈良美智 創作年份：2000年 規格：壓克力、畫布（165×150厘米） 估價：無估價 成交價：1億2372.5萬港元 特色：畫中女孩身穿寬鬆的長袖綠裙，前額被鋸齒劉海覆蓋，搭配內彎髮尾，甜美中夾雜任性叛逆的形象，跟作者其他作品中的短袖娃娃裝、耳下短髮的造型相比獨樹一幟。（拍賣行提供）

【明報專訊】1加1的「效果」會否大於2？最近，有兩間拍賣行合作舉行「二十世紀及當代藝術」拍賣會，共享資源創造更大價值。為搞搞新意思，除應用網站、手機應用程式競投，還接受虛擬貨幣支付指定拍品，結果獲得7.02億港元總成交額佳績；日晚兩場拍賣會獲「白手套」佳績，即珍品100%成交；刷新17位藝術家世界拍賣紀錄。

拍賣界有個傳統，在專場拍出所有東西的拍賣官會獲贈一對白手套，十分威水。今次的晚拍，富藝斯亞洲區主席Jonathan Crockett親自上陣，帶動全場氣氛，但成功背後並非靠他一人，而是跨部門、跨企業的努力成果。

去年秋拍，香港富藝斯與香港保利首度合作，創下總成交額逾5.08億港元。今年再接再厲與北京保利合作，在香港、北京舉行雙城拍賣會。北京保利國際拍賣有限公司總經理王蔚指佳績見證藝術市場對合作的肯定。拍賣的焦點經常被放在拍品上，但其實背後的運作亦充滿智慧和心思，其成功方程式主要來自把客源和貨源的優勢結合。

高科技、跨平台實時競投

拍賣行的部署十分精密，具策略地結合彼此客源，善用時間和資源。市場部和專家團隊把實體作品集中火力在中華地區展示，開拍前安排在北京、上海、深圳及台北等地巡展，吸引區內藏家注意，引起迴響；其他地區則以互聯網宣傳，結果日晚兩場拍賣破紀錄吸引來自45個國家及地區、逾800個網上競投者積極參與。

拍賣官在香港現場舉槌期間以視像直播，同時接受本港及北京兩地現場藏家競投，背後由技術人員精心佈置。兩地場館裝置大型LED顯示屏，現場瀰漫着「唔輸得」心態，激發大家的舉手意欲；近年，拍賣行改革網站和手機程式，令是次直播暢順，視覺體驗極強。買家可透過電話、網路競投出價，有如玩online game般跨平台實時「混戰」。此外，又大搞噱頭，高調公布Banksy的作品《笑在當下—層板A》接受虛擬貨幣支付，可經加密貨幣交易平台Coinbase的錢包管道，用比特幣（Bitcoin）或以太幣（Ether）支付落槌價及買家佣金。雖然買家最終選用普通貨幣付款，但已成功令財經界關注事件。

大師級、大尺幅作品壓場

很多人以為拍賣是古老行業，營商全憑眼光和直覺，實質是一個講求精密計算的數字遊戲。兩大拍賣行傾囊獻出各自的賣家人脈及徵集脈絡，便可精挑質量最頂級的佳品上拍。開拍前拍賣行公布總估價高達3.7億港元，整張拍品清單星光熠熠。大師級作品數量夠多，尺幅巨大，「跑數」能力自然高，勝算在握。

今季春拍，不少同業都以奈良美智的作品作主打，這次聯合拍賣亦不例外，以2000年創作的《行蹤不明》領銜，結果以1.23億港元天價成交，創下藝術家全球拍賣第二高價紀錄。它和抽象大師Gerhard Richter得意之作、以9510萬港元成交的《抽象畫 940-7號》同具吸金力。大會用它們作「膽」（主打），雙劍合璧已達至近七分之二的總成交額。《行蹤不明》是奈良美智藝術生涯的分水嶺，作者在2000年結束了12年在德國探索藝術的留學生涯，同年刷新其世界拍賣紀錄。專家眼光要準，還要花費唇舌說服收藏家釋出寶貝。香港富藝斯二十世紀及當代藝術晚間拍賣主管雪鸞指出，去年尾成功拍出作者另一作品《溫室女孩》，當時創下藝術家歷來拍賣第二高成交價，遂肯定對其的信心。

畫紙有多大，想像力和價值也有多大。《抽象畫 940-7 號》是Gerhard Richter最著名的抽象作品系列，這是作者在拍場出現的最大尺幅畫作之一，首登拍場令不少粉絲引頸以待。美國其中一位最具影響力、最多產的藝術家George Condo今次上拍的作品《吉恩‧路易斯素描》逾2米高，是其黑白肖像畫拍品中尺幅最巨型的一款，作品以1356萬元成交。新舊大師同場出現是另一重要吸金要素，光譜夠闊自然吸納更多買家。新一代天才Banksy的《笑在當下—層板A》成交價逾2400多萬元；而上一輩天才畢加索（Pablo Picasso）的作品《卧睡裸女與樂師》亦以逾千萬元成交。

成功非偶然，一場成功的拍賣會除靠藝術家的天賦，繪下一幅幅精彩作品，「白手套」背後也有賴不同人努力。

文：呂一心

編輯：陳淑安

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