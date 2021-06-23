News：今年首個珠寶展 提供免費寶石鑑定

限定優惠——香港今年首個珠寶展將在明天開始舉行，場內設有不少限定優惠，精選飾品低至25折發售，網上登記參觀人士更有機會獲得由大會送出的鑽石。（大會提供）

【明報專訊】整個展覽界潛伏了一年，趁最近疫情緩和，大家再次舉行大型活動。香港今年首個珠寶展「寰亞盛會 | 六月香港珠寶首飾展覽會」便將於明日起一連四日（至27日）在香港會議展覽中心舉行，除展出多款賞心悅目的鑽石首飾外，更特別邀請珠寶業內專家和時尚達人分享珠寶知識和搭配心得。現場還有珠寶教學及培育機構與參觀人士交流，讓大眾體驗珠寶設計、製作的過程，還有寶石鑑定所提供免費寶石鑑定服務。

本地時裝設計師張美儀，演員、模特兒兼KOL王曉敏，教大家將首飾融入日常打扮之中駕馭造型，以各種色彩、質感，配上不同形狀大小、材質的首飾互相混搭，亦分享首飾穿搭如何配襯不同職場造型、輕奢宴會等。古董首飾是近年愈來愈多人留意的範疇，寶石學家和古董首飾專家Gemolithos集團創始人兼首席執行官Ioannis Alexandris會在主題講座中解釋古董首飾是什麼，並細說首飾在各個時期的不同風格，分享購買古董首飾的實用秘訣。

大會亦邀請了本地珠寶首飾教育中心Hatton Jewellery Institute舉辦首飾現場製作工作坊，讓大家窺探傳統工匠怎樣製作首飾，並有機會親身參與其中。香港寶石鑑定所（HKGL）則會在每日特別時間為參觀人士提供免費的寶石樣本諮詢及鑑定服務。

查詢：bit.ly/3cjzJsC

整理：張曉冬