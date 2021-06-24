時效短 須密密補搽 天然驅蚊劑 過濃一樣致敏

任君美說，一些植物如香茅、薄荷（圖）會散發濃烈氣味來保護自己不被昆蟲侵擾，人類則利用這些植物的特性製作驅蚊劑。（redhumv@iStockphoto）

【明報專訊】夏天，為大家帶來的不止雨水，還有令人不勝其煩的蚊子。身處戶外，尤其植物或草叢附近，稍不留神就被咬得左一塊紅、右一塊腫。含DEET（避蚊胺）的驅蚊產品大家聽得多，但不少人對化學成分存有戒心，轉投天然驅蚊產品的懷抱，這些產品安全及功效到底如何？今次找來專家為大家一一拆解，並介紹2種在家DIY的天然驅蚊法。

雄蚊食樹汁 雌蚊咬人

蚊為什麼會咬人？香港中文大學生命科學學院講師任君美說，雄蚊不咬人，靠吸食植物的汁液維生；雌蚊在產卵前則需要額外蛋白質，故需要吸血來補充營養。牠們如何尋找「獵物」？任君美指包括體溫、二氧化碳濃度和體味。一般哺乳類動物包括人類，體溫都比較高；而新陳代謝速度快，呼出的二氧化碳量就會增加。人類的呼吸、汗水中又會帶有一種化學物質辛烯醇，蚊探測到就會飛過去。因此，體溫高、呼出的二氧化碳濃度高、易出汗的人，通常都是雌蚊的目標。「坊間說容易出汗的人比較惹蚊，都應該有些根據。」她笑說。

濃味驅蟲 發出「不要咬」信號

至於驅蚊原理，「某些植物具有濃烈味道，作用是保護自己，免受其他昆蟲打擾，人類便利用這些植物的特性來驅蚊」。常見含天然驅蚊成分的植物有薄荷、香茅、樟樹，這些植物都具有濃烈味道。任君美說昆蟲的觸鬚、腳及翅膀都有一些「受體」，當受體接觸一些氣味或化學物，就會透過神經傳遞信息，告訴牠們下一步應該怎麼做——飛過去或者離開。驅蚊成分就是向蚊子傳遞「不要接近」、「不要咬」的信號，以起驅蚊效果。

多種植物具驅蚊成分

天然驅蚊植物眾多，該怎麼選擇？任君美指，較常見的植物有香茅、薄荷，另外一些有濃烈味道的植物精油如聖羅勒（holy basil）、胡椒薄荷（peppermint）、印度薄荷（Coleus amboinicus，又名左手香）等，研究都發現有效驅蚊。

在天然植物中發現的驅蚊成分，包括薄荷中的薄荷醇（menthol）、香茅中的香茅醇（citronellol）、樟腦（camphor）、柑橘屬果皮中的檸檬烯（limonene）、百里香中的百里酚（thymol）等。根據2019年消委會的報告，除了上述幾種成分，市面上其他常見的天然驅蚊成分還包括雪松油（cedar oil）、檸檬桉油（oil of lemon eucalyptus，OLE）、檸檬草油（lemongrass oil）、大豆油（soybean oil）等。美國環保局將以上驅蚊成分列為「低風險除害劑」，但低風險不代表絕對安全，使用時仍有可能引致皮膚敏感。

植物精油 效用遠不及DEET

任君美又指，在不少實驗中，植物精油的用量就算比DEET高兩倍，驅蚊時效也較DEET差，用於人體，平均只有約1至2小時。例如其中一個實驗中，濃度25%的DEET有6.23小時驅蚊效力，而濃度50%的金盞花精油卻只能維持效力2.15小時。另外根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的指引，驅蚊活性成分低於10%的產品，未必能提供長時間的效用。任君美提醒，選擇天然驅蚊產品時緊記要留意濃度，也要定期補搽。

市面產品多非「全天然」

不少人選擇天然驅蚊產品，因覺得DEET有可能引致皮疹、水疱等問題。天然產品是否一定比化學合成驅蚊劑安全？任君美並不認同。「大自然有很多成分都帶有毒性，天然不代表無毒、無刺激性。研究也發現，天然驅蚊成分的劑量要比DEET濃很多，才做到同樣效果，但精油濃未必是好事，有些人亦會敏感。」根據消委會資料，香茅油亦可引致皮膚過敏，並輕度刺激皮膚、眼睛。她認為選擇驅蚊產品，最重要是看產品的驅蚊效果，以及對人體有無害。「假如一款產品對人體無害而又能驅蚊，為何要在乎它是否『天然』呢？」

「另外，你如何界定天然？」任君美反問。市面的產品大多不是「全天然」，商家一定會添加一些化學成分，讓產品的驅蚊效果更持久。另外，近年流行的「較天然」驅蚊成分如PMD（p-Menthane-3,8-diol，檸檬桉醇），雖有些PMD是從植物提煉，但亦有PMD是人工合成製造。她提醒讀者小心誤墮「天然」陷阱，也毋須聞「化學」色變，重點是要選擇合乎需求的驅蚊產品。

文：沈晴

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪

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