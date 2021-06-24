中醫角度：體溫高、多汗、體味重 較惹蚊

【明報專訊】中醫角度，如何理解「惹蚊」體質？香港高等教育科技學院中藥藥劑學（榮譽）理學士課程主任區靖彤指，中醫認為蚊喜歡體溫偏高、多汗及體味重的人。「陰虛體質身體容易發熱；另一種就是陽盛、好熱氣，新陳代謝率高。血熱的人都會惹蚊，因為熱脹冷縮，血管會比較脹，較貼近皮膚，所以整個人的體溫會偏高，吸引蚊。」喜愛吃濃味辛辣食物的人士體質多濕熱，容易體溫偏高。小朋友較惹蚊也是同理，區靖彤說，中醫認為小孩是「純陽之體」，體溫偏高且容易出汗，自然更容易成為蚊子的目標。若想改善惹蚊體質，用藥物驅蚊始終治標不治本；區靖彤建議從飲食入手，多吃清淡食物，調理身體，從根本改善問題。

中藥藥香驅蚊 同時放鬆心情

另外，區靖彤亦介紹了2種天然驅蚊方法：中藥驅蚊藥香及天然驅蚊精油，製作步驟簡單，在家也能輕鬆DIY。她說蚊大多不喜歡濃烈味道，因此藥香材料包括丁香、廣藿香、薄荷等常見藥材。把藥材研磨成粉，再加入楠木黏粉與水，搓成糰狀或條狀，風乾後用打火機點燃即可。藥香可放在洗手間或其他有蚊出沒的地方，不僅能驅蚊，也有淡淡的藥材香，幫助放鬆心情。不過，放置藥香的位置要遠離牀頭、被褥等易燃物，免生意外。

藥材包香囊 效用成疑

另一款天然驅蚊精油的製法更簡單。先用大豆油、蓖麻油與維他命E調配基礎油。區靖彤說，基礎油能幫助精油揮發，提升驅蚊效果。接着，再按照個人喜好把氣味較濃烈的精油，如香茅、丁香等加入基礎油，輕輕搖勻即可。把精油塗抹在手腕、頸部等部位即有驅蚊效果，皮膚敏感者則可噴在衣服上。區靖彤提醒，一些研究顯示植物精油的驅蚊效力只有約1至2小時，所以要經常補搽。

至於網上有傳用中藥製作的驅蚊香囊，區靖彤就認為效果不及藥香與精油：「精油是從植物提煉出來的，味道及效用都很濃縮；藥香中的藥材亦需要磨成粉，有助味道揮發。若驅蚊香囊只是用曬乾的藥材，而非藥粉，相信效用不及精油及藥香直接。」