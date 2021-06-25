屯馬線後日全線通車 潮遊土瓜灣 吃盡地膽美食

【明報專訊】港鐵屯馬線將於後日（27日）全線通車，沿線土瓜灣和宋皇臺兩個新站同日啟用。新站主要位於土瓜灣一帶，以後前往該區更方便，不如就趁周日放假試搭屯馬線，踏足土瓜灣這舊區，漫遊其中，蜎窿蜎罅尋找地道名物！

●第一站

逾60年「真冰室」 歎窩蛋多士

近年懷舊當潮流，許多茶餐廳裝修成冰室的格局以吸引客人打卡，真正冰室反而買少見少，慶幸的是土瓜灣仍有真冰室。

搭港鐵屯馬線在土瓜灣站下車，由A出口步行約3分鐘，可抵逾60年歷史的永香冰室。永香於1959年開業，吊扇、卡位、地板、彩色窗花、電掣、海報、時鐘都保留了當年模樣，也是港產電影熱門取景地。這裏食物勝在實惠，一杯熱西冷紅茶只賣$12，抵飲。永香更供應少見的窩蛋多士，在烘底多士上放一﻿隻太陽蛋，蛋黃剛熟軟綿不粉。提提大家，永香沒有冷氣，建議早上較涼快的時段來，如要涼冷氣可考慮附近另一間懷舊冰室金雀冰室。

離開永香，胃仍有quota的話，可步行約3分鐘前往九龍城道的「永豐潮洲食品公司」吃手工大燒賣！負責人陳太表示，約10年前有感坊間燒賣質素參差，決定自製，魚肉燒賣使用100%新鮮九棍魚及牙帶魚製作，味道近似白魚蛋；豬肉燒賣則主要用豬頸肉、冬菇製成，肉嫩而不膩，整體肉味明顯，調味較坊間燒賣淡，佐辣椒油更冶味。店內潮式魚蛋、牛仔丸、墨魚丸、順德魚腐也大受歡迎。

永香冰室

地址：炮仗街29號

查詢：2712 1452

「永豐潮洲食品公司」

地址：九龍城道47A號

查詢：2330 2836

●第二站

工廈尋寶 舊物等待有緣人

永豐附近的安樂工廠大廈A座，隱藏了一間於2019年開業、佔地3600平方呎的收藏店「夕拾」，負責人馮永權（Wing）收藏舊物逾30載，最初只收藏外國懷舊物件，後來涉獵本港舊物，發掘箇中歷史並修復，亦會尋找惜物之人，延續舊物生命。收藏小至玻璃珠，大至大型家具、店舖招牌，種類繁多。門口附近一個罕見的雙喜字鐵欄，是從土瓜灣一間即將拆卸的唐樓單位中救回來。這裏和土瓜灣有關的收藏品眾多，縱使你未必購買，Wing也樂意分享箇中故事。他提到因為近期的移民潮，湧現大量舊物，他會於IG上分享，有興趣者密切留意。

夕拾

地址：九龍城道90號安樂工廠大廈A座9樓

查詢：IG@jiksap

●第三站

遊花園賞「魚尾」 歎虹吸咖啡

海心公園是土瓜灣居民常去的休憩公園，原址為海中的海心廟，四周奇石嶙峋，最出名的是栩栩如生的魚尾石。到1960年代有填海工程，海心廟遷至落山道的天后古廟旁，填海後原廟一帶興建海心公園，保留魚尾石和大部分奇石，並建海心亭。逛完海心公園，前往附近的John Choy Cafe. 2015虹吸式咖啡專門店歎咖啡。土瓜灣近年開設不少咖啡店，此店走實而不華路線，沒有IG-able的裝修或甜品，着重虹吸式咖啡，供應超過30款單品咖啡豆，以茶餐廳常見的三文治和三餸麵為主，老闆不時和街坊「吹水」，較一般咖啡店更有人情味。

海心公園

地址：旭日街

John Choy Cafe. 2015

地址：偉景街5號地下18至19號舖

查詢：2333 6422

●第四站

鑽入舊樓群 藝遊牛棚

離開咖啡店，可沿土瓜灣道走到電影《英雄本色》取景點之一的美華工業中心停車場，以及市區罕見的煤氣鼓（煤氣馬頭角廠）等景點拍照留念。轉入馬頭角道可一睹十三街舊樓群，對面是牛棚藝術村，前身為建於1908年的馬頭角牲畜檢疫站，採紅磚建築，展現20世紀初西方建築特色。1999年屠房搬遷至上水，檢疫站建築群活化成牛棚藝術村，不同藝術單位進駐，2011年對外開放，公眾人士可進內參觀。藝術村東南方則於2019年活化成牛棚藝術公園，以牛棚歷史為主題。藝術村附近的木廠街有間隱世雞蛋卷，名為垣記，開業逾50年，以人手明火煎烘的手工蛋卷出名。每天早上製作，約11時開店，一般約下午2時左右售罄。其蛋卷較短和硬脆，富蛋香；另外亦有鳳凰卷，餡料有椰絲，薄脆餡香。

牛棚藝術村

地址：馬頭角道63號

查詢：2364 2959

牛棚藝術公園

地址：新山道39號

垣記雞蛋卷

地址：木廠街38號

查詢：9127 6040

●第五站

宋王臺看石碑 九龍城探「傻龜」

由木廠街步行至馬頭涌道，轉右沿馬頭涌道步行約10分鐘至宋王臺花園，園內立有一塊紀念石碑。相傳南宋皇帝宋端宗趙昰和其弟趙昺被元朝軍隊追逼南下逃亡，避離於此，後來趙氏離世後，村民取巨石刻上宋王臺以作紀念。

逛完宋王臺花園可直接由港鐵另一個新站宋皇臺站D出口離開，或者經D出口去B出口，到九龍城逛九龍寨城公園，於泰國雜貨店和餐廳、火鍋店、老字號或近年冒起的咖啡店醫肚，亦可在特色南貨店、潮式食品店等買特色產品回家，如在潮州雜貨店元合買正宗魚飯、自製香葱魚片等，有緣的話，更可遇上呆萌的「傻龜」！

宋王臺花園

地址：宋皇臺道◆

文：陳麗斯

圖：黃志東

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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