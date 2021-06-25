沙發薯：香港有個美麗島

【明報專訊】承認吧，「真係好靚」的香港，終於成為另一個美麗島。戒嚴時期已經來臨，自由之聲戛然而止。

這一切來得太快。或許大部分香港人仍然未知那一雙長臂可以伸得有多遠，就算蘋果掉下來，天也好像未塌下，晚上打開電視，仍然播映新聞報道，想做明星的年輕人仍然可以參加比賽追夢，想減肥變靚的港女仍然可以在公仔箱爭妍鬥麗，節目主持或旁白仍然可以語意曖昧地講幾句打氣說話讓大家取暖，電視劇中的警察仍然可以是亦正亦邪甚至患有精神病……但原來這些我們以為自有永有的東西，都可以一夜之間「被消失」。

鑑古往往能知今。我怕觸犯《港區國安法》，暫且不提內地的反右運動和文革如何摧毁文化，不如看看對岸台灣的白色恐怖時期——國民政府牢牢箝制文化傳播，首先審查所有出版，違法品即被禁、負責人被追究；流行歌的曲詞有嚴格限制，意識左傾、詞句頹喪影響士氣、危害社教、反映時代錯誤使人滋生誤會，甚至幽怨哀傷有失正常等都被查禁，逾1000首禁歌包括《何日君再來》（歌名被演繹為「日軍」再被扣上「何日軍再來」的帽子）和《熱情的沙漠》（幾句以氣聲唱出的「啊」，被認定「淫聲穢語煽情曖昧，詞曲狂蕩危害社教」）。如果將這些標準套用在最近的香港樂壇，MIRROR、Serrini、RubberBand、C AllStar、ToNick等都肯定中槍。

至於敝欄關心的電視，台灣由1960至1990年代，「老三台」包括台視、中視、華視都由政府擁有和操控，旨在掌握輿論和複製官方意識形態。所有節目播出之前，要先經過管理單位審批，節目亦以社會教育為主，娛樂為次；就算是電視連續劇，都是政治宣傳的工具。有些甚受歡迎的劇集，甚至由當時台灣的「國防部總政治作戰局」親自監製——說到這裏，大家覺得與最近被大幅整頓的香港電台相似嗎？有人看過《世紀長征》嗎？

覆巢之下豈有完卵，變身官媒的港台如此，私營電視台為了利益為了穩陣，亦會全面向內地（大灣區）市場傾斜，例如多播映內地節目（反正那些節目肯定已通過審查），配以外地綜藝資訊節目（如馬來西亞和日本），只有限度製作本地節目（甚至只滿足本地電視牌照要求），既可以保平安，又可減省製作費，而且內地觀眾對外地的節目亦有一定需要，一舉數得。有線寬頻旗下的香港開電視就是循這路徑發展——這與當年亞視的舊路何其相似。

只會有更多「安全」的節目

在可見的將來，節目表上只會有更多「安全」的節目（例如健康資訊或烹飪美食節目），就算更破格創新的電視台，打擦邊球也會更小心，或者節目播出前要經過更多重把關，冷不防言者無心、看者有意，無辜被上綱上線拉人封舖。電視作為具戰略意義的媒介，被「完善」是遲早的事。

近年我常常想，究竟在香港電視業式微的年代，繼續寫電視評論文章的意義為何，現今仍未有確切答案。或許，無論身處何方，作為觀眾的我們，守在電視機前，或利用VPN在電腦熒幕前，抓緊一瞬即逝的火花，追看《調教你Mirror》，利用年輕男孩的熱血來麻醉自己；看着《新聞掏寶》慨嘆昨日之日不可留；與朋友網友看着同一個節目，同笑同哭同罵，一起感受講廣東話的本地製作節目帶給我們的心靈震動，也是香港人在大時代「同呼吸、共命運」的小小實踐。啊，原來呢個節目，你都有睇。

文：梁慧思