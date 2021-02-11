880g 14吋筆電 通過軍規測試 襟跌「小硬漢」 守得住機密

【明報專訊】電腦，對現代人來說，無論在工作或娛樂都是必需品，更可能是不少人或家庭的「潮物裝飾」。精選幾款時下既型格又實用的手提電腦，各有賣點特色，不論小家庭、商務工作或上學都一定有款合心水。

續航力超過20小時

手提電腦經常隨身攜帶，堅固的機身絕不可少，ASUS ExpertBook B9（B9400）便是既輕便又堅固的選擇。機身輕至880g、薄至1.49cm，品牌號稱是世界最輕薄的14吋商用手提電腦；卻又符合軍規等級的耐用標準測試，可說是筆電界的「小硬漢」。

上一代ExpertBook B9去年推出時，已深獲用家好評，新版本在軟硬體皆全面升級。機身以鎂鋰合金打造，最高搭載第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe顯示晶片。B9400可配備雙1TB SSD，亦支援RAID 0和RAID 1組態，加上內建16G LPDDR4x記憶體，資料傳輸及備分速度更快。而無論是內置33Wh電池的880g機款，或是66Wh的1.01kg機款，官方表示續航力都超過20小時。

AI降噪 視像語音通訊清晰

B9400亦通過嚴格的軍規等級MIL-STD 810H耐用標準測試，包括面板壓力衝擊（30kg）、墜落測試（開機狀態從120cm高處墜落，模擬從工作桌掉落）、濕度測試（無論關機或開機，均需在85%濕度及40℃的條件下承受24小時）等，耐用度有保證。

B9400其他硬件配套亦十分出色，內置Harman Kardon認證喇叭，且配備雙向式AI降噪技術，以人工智能自動隔絕不必要的聲音而保留清晰的語音通訊品質，最適合線上會議。安全度方面，新機提供Kensington NanoSaver防盜鎖槽、快速生物識別、臉部登入的紅外線攝影機與近接感測器，存放密碼與加密金鑰時更有保障。

■ASUS ExpertBook B9（B9400）規格

系統：Windows 10家用版／

專業版（66Wh版）

熒幕：14吋1920×1080 IPS

處理器：Intel Core i7-1165G7

內存：16GB LPDDR4x

硬碟：1TB PCIe NVMe SSD Gen.3

電池：33Wh／66Wh

重量：880g／1.01kg（66Wh版）

售價：$13,998／$14,998（66Wh版）

查詢：3582 4770

文：JJ

編輯：梁小玲

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