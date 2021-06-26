e新品：七彩iMac挾M1晶片 聲色俱備

【明報專訊】iMac系列因應自家晶片M1的推出而搞搞新意思，最新推出的24吋iMac一改平實的銀黑色，變為7色（綠、黃、橙、粉紅、紫、藍、銀），加上厚11.5mm的超薄機身，體積比上代減少50％，勢成最型格的擺設和最強的工作伙伴。

新機配備的4.5K Retina顯示器，可顯示1130萬像素，擁有P3寬廣色域並顯示10億種顏色，加上500尼特亮度，亦備有防反光塗層，令畫面更生動。它還支援原色調技術，能因應環境自動調整色溫，令影像更自然。自家M1晶片配備超强勁的8核心CPU，號稱是低耗電晶片中最快的CPU核心，之前用於MacBook Pro與MacBook Air已展露出比起別家晶片更出色的效能；配合最新版本macOS，日常操作極快速流暢。iMac配備1080p FaceTime相機、媲美錄音室級數的米高峰與6揚聲器音響系統，還利用M1晶片及16核心神經網絡引擎圖像處理器來提升拍攝質素，對於時常需要視像會議的用家，無疑是相當貼心的升級。Touch ID也首次應用於iMac上，無線鍵盤使用專用安全元件，建立點對點加密通道來保護用家的指紋資料，聲稱無論用來解鎖或是使用Apple Pay購物，都更安全便捷。

售價：$9999起（7核心GPU）／$11,499起（8核心GPU）

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