創科神探：網絡遊戲成功 多得一片「雲」

【明報專訊】那些年創科神探的兒時夢想，就係快快夠16歲，走入全港成人機舖，以《街頭霸王》打遍天下無敵手。如果當年有電競比賽加上雲端科技，或許真的能以升龍拳打遍世界，一嘗冠軍滋味。

時間一晃來到現代，全球玩家一起遊戲已經是常態。以Steam的暢銷遊戲之一《絕地求生》為例，全球同時在線的玩家人數最高超過數十萬。騰訊雲國際副總裁譚樂文指，玩家對於網絡延遲和傳輸誤差非常敏感，雲端供應商必須透過頂級網絡，才能照顧大量來自全球不同角落的用戶，同時應對流量激增、用戶併發等技術支援。他更指系統可支援遊戲開發商，迅速處理常見的遊戲安全問題，包括作弊、篡改和破解等。

雲端實時數據 助改善遊戲

香港也有一眾遊戲開發商，藉創新意念及雲端科技的支援，設計出富有創意及可供多人參與的網絡遊戲。創科神探非常欣賞《影城大亨》這款經營電影夢工場的模擬手遊。玩家從單一片場開始，賺取收入擴建至大型片場，同時邀請明星加入並加以培育。遊戲涉及不同的企業管理策略，包括如何處理明星緋聞等，目標將小片場變成世界級電影王國。

遊戲製作全以大數據主導，開發商原作工作室活用雲端科技，記錄玩家的行為模式，並根據蒐集的數據調整功能及遊戲數值。雲端後台提供實時數據更新，如發現某一階段錄得大量玩家流失，便可從中分析及調整不同版本以作測試，從以改善玩家體驗及提高留存率。另外創科神探知道有些遊戲開發商為提升玩家體驗，會借助雲供應商系統去連接其他開放平台，如騰訊雲支援手機遊戲測試服務，改善遊戲生態系統。

創科神探另一兒時夢想就是投身電影夢工場，今次可以先玩遊戲，看看自己是否當影城大亨的好材料，借助雲端科技的協作，但願今次能夢想成真。

文：鄒健宏(科學園科培網絡榮譽會長)