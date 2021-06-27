【明報專訊】過去個多星期，香港以至全球睜睜看着出版26年的《蘋果日報》被迫步步走向自我了斷，終期一到，網站清零，網上網下都是作者作家讀者來不及備份的哀嚎。緊接的白天是一輪更大的搶購潮，爭取在空寂之前得到最後的一點溫存。送別當晚，記者玲在現場感受到葬禮一般的悲傷，悲傷背後要哀悼的失去，除了一個可以打拼的園地，也是一個有今生無來世可以自由跑新聞的時空；攝記弘說，這個晚上射燈的強光，穿過照相機視窗在他的右眼留下幾日不褪的殘影，他還以為是相機壞掉了。

特首一再強調不是打壓無關新聞自由，失去倚傍的大批新聞工作者若果仍然選擇留下，各自都在努力尋找繼續報道的方式，無法再為港台拍攝紀錄片的鄭思思，在清空的蘋果大樓內訪問了兩名前有線同事。傳媒往後是否必然會有更多審查，以至公眾只能看見一個個殘影而無法看清真象？記者朱琳琳訪問了來自內地的老師方可成，問他是否要學內地傳媒「跪着反抗」？雖然傾頹來得如此不可抗力，他仍覺得其實可以不用太悲觀。

疫情清零則因着有機場地勤確診而要由頭來過。李瑞山醫生今期撰文分析，以清零為目標訂定檢疫防疫措施並不現實，呼籲思量exit strategy，否則等到疫情完全過去，香港已是元氣大傷。

編者話˙黎佩芬

攝˙蘇智鑫

編輯•蔡曉彤

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