星期日文學‧容若訪談錄

【明報專訊】容若（原名劉晟）先生在六月十九日去世，十分可惜。容若一九三三年出生，他在一九五五至一九八五年間一直擔任報刊編輯，任職《晶報》多年，又以筆名茗翁、刁龍、丁奇、瓊玉、吳越人等等發表作品，他博聞強記，在歷史、報業、語言、文字、文學都有研究。容若的《文學基本功》、《粵語國語好雙語》、《成語探源搜趣》、《常誤詞語辨正》、《煮字錄》、《一字之差——英王寫別字》、《一字之差——關鍵在一字》、《一字之差——一字送命》、《熒幕用字辨正》、《奇題妙語怪新聞》和《簡化字尋根揭底》等都是好書。

容若長年為疾病所苦，但也不斷發表文章。由於次文化堂社長彭志銘安排，容若的文章收於我們合編的《香港粵語頂硬上》及《香港粵語撐到底》。二○一五年一月，我們三人作了一個下午的錄影詳談，由蔡明俊記錄和查核，訪談錄全長二萬字，未有發表，現節錄一小部分內容如下，集中於容若的生平。

容：容若 鄭：鄭政恆 彭：彭志銘

準確預測美軍仁川登陸

鄭：你參與的第一份報紙應該不是《晶報》，是哪份？

容：我參與的第一份報紙是《金報》，一九五○年。《金報》有一個特色，是香港古今也沒有，就是每天的字粒都用一種顏色印刷，紅、橙、黃、綠、青、藍、紫也有，其中橙色印不到就改用棕色，但衰在有黃色，因為黃色的字粒跟白色差不多，很難看見，說來真是可笑，結果幾個月後便執笠。我做《金報》有一個遺憾，我寫的「每日論戰」論朝鮮戰爭，在七月預測美國在哪一天哪裏登陸。我不是胡說的，裏頭預測、分析所有朝鮮北韓、南韓的港口，認為仁川是最適合的。可是當時有人笑我，說仁川沒有海灘，是高岸來的，要如何登陸呢？我又回答了一些理由。可惜我七月多預測，八月多報紙就執笠了，九月十五日美軍就在仁川登陸，跟我預測一樣！真是牙擦得無咁牙擦，但已經沒有地盤了。這件事有兩個人看過可以證實，一個是曹聚仁先生，另一個是陳霞子先生，所以陳霞子碰到《孫子兵法》、克勞塞維茲（Carl Von Clausewitz）的兵法，所有軍事材料均找我當資料室。

鄭：你入《晶報》的過程是怎樣？

容：我是從《明星日報》直接轉入《晶報》的。我在《明星日報》時擔任過編輯，這些我也在《明報月刊》中寫過。而且我是陳霞子最信任的其中一位《明星日報》幹部，只有我好幾次在泰雲酒店跟他商議大計，除此之外便沒有其他人了。後來陳霞子很欣賞雷坡（原名雷煒坡），但也沒有跟他談，只得我有跟他談過，那時我是開山劈石，這些我都有寫出來，直言不諱。

鄭：以前《晶報》的副刊有什麼重點呢？

容：《晶報》初開時陳霞子主要看幾個部分，一個是梁寬的「怪論」，因為他是香港的「怪論」創立者，高雄也是梁寬帶挈的。梁寬在《新生晚報》寫「怪論連篇」，不久就叫高雄一起寫，後來他不寫了，就讓高雄寫下去。

鄭：《新生晚報》後來全都是高雄寫？

容：後來梁寬要走嘛，因為《新生晚報》轉軚，所以給高雄寫。

鄭：所以梁寬就到了《晶報》寫怪論？

容：《晶報》初開之時，最吸引的是我父親筆伐山人（劉牧之）寫的「四十年目睹怪事」。這也是《晶報》大受歡迎的專欄。後來我曾經調離編輯部，去了校對部，有時間四周「訪貧問苦」，才了解原來最受歡迎就是這專欄。我要再想想會否寫此事，因為是自己父親，看看可不可以避席不寫。

鄭：但這也是重要的資料。

容：沒錯，另外一部則是陳霞子寫的《西遊回憶錄》，豬八戒口述、筆聊生筆記，筆聊生就是陳霞子的筆名，後來給了侄女婿林壽齡寫，現在人們不知道是陳霞子寫的，都以為是林壽齡寫。林壽齡（又名林嘉鴻，筆名筆聊生）得到培養，寫得不錯，後來又替《大公報》寫「懵人日記」，又在《文匯報》寫《港Q自傳》，還有《半生牛馬》。老實說，這三份稿都是我父親提供的題材，我為什麼知道呢？因為稿費是他和我父親對分的。這些都是秘密，林嘉鴻死了我也沒有提出來。而且林嘉鴻在副刊只是掛名編輯，整個副刊直到一九六九年都是我做。

鄭：六十年代最尾還有沒有什麼重點呢？

容：六十年代談不上猛，我編的「街坊服務版」算得上是個高潮，但結果受政治和狗馬打壓，幾乎要取消。政治的打壓是如何呢？有一位讀者因為一部戲《腸斷扶桑》（Bridge to the Sun）而來信，認為人們以「扶桑」來指稱日本是錯的，應該是指墨西哥。收到此信，我也不知對不對，於是徵求讀者來信，結果收到不少來信，但卻不准刊登，陳霞子叫我收了便算。當時我習慣排定幾天後的稿，三天後陳霞子突然叫停，說是金老總的意思。我那時已知《晶報》實際由《文匯報》領導，《香港商報》則由《大公報》領導，後者受羅孚（原名羅承勛）指揮，而《晶報》自社長王以達走後，就由金堯如指揮。這些事我當然知道，所以只好收掉那些來信，那些來信資料十分豐富，之後我便用來寫其他的稿。

減副刊版面 增設狗馬經

鄭：哈哈，撿現成。

容：「街坊服務版」在六十年代是高峰期，一天收幾十封信，有很多東西的，徵文又多，還有對聯和其他什麼的。後來因為要爭取更多讀者，其他報紙有狗、馬經，我們《晶報》也要有，但又怕虧本，唯有將副刊縮小，讓位於狗、馬經。加上我們這些做副刊的人免不了樹敵，給人「馬踏雀啄」，結果只剩四條字，所以還是不編反而好過。我提過幾個意見，但一九六四年以後我便失勢，結果不被接納，最後這些意見竟然為《東方日報》採用，讀者都被《東方日報》搶掉！《東方日報》為什麼採用這些意見呢？這是因為當時他們請了慕容羽軍當軍師，慕容羽軍即是李影（原名李維克），他是蔣經國的顧問，十分厲害，馬惜珍最初就請了他當顧問。後來就到梁小中加入，因為他也是國民黨，而靠攏共產黨就是後來的事。我也寫過《香港時報》的張列宿，陳霞子曾經跟他論戰……

鄭：張列宿是誰？

容：張列宿就是梁小中先生。以前他辦晚報時叫梁兆中，到《天天日報》時也是叫梁兆中，不知是何時改稱為梁小中。

鄭：我以前是在《香港時報》看到張列宿的。

容：張列宿就是他。那時《香港時報》副刊的主筆叫雷嘯岑，筆名是馬五先生。副刊有很多人執筆，大都要給雷先生過目。

鄭：你剛才說的寫稿高峰期是哪段時間，那時寫了多少字呢？

容：最高峰呢……梁小中、倪匡每天寫了萬多字……梁小中應該超過二萬字，但距二萬八還有段距離，因為有數可計，同時間在那裏寫稿我當時知道可以計算出來。高雄每天寫二萬八字，這字數不是他說了我就信，而是我自己確實計算過，之後我跟他說：「高生，你說得不錯，真的是每天寫了二萬八字。」高雄說：「難道我會騙你嗎？騙別人也不會騙你！」這是當然的，因為我幫他在《晶報》「頂稿」。

最高紀錄日寫萬餘字

鄭：你自己寫多少？

容：我自己最高紀錄每天萬多字，不是很多，不會超過二萬。

鄭：那一萬多字在哪裏發表，又是如何計算呢？

容：每天萬多字，為十多份報紙寫，有些幾百字，有些二千至三千多字。

鄭：哪些報紙寫得最多呢？

容：最多呢……我現在要想想，因為十多份報紙，《天天日報》就寫三段稿，其中兩段至少八百字，合共一千多字。其他的報紙也有好幾段，例如《華僑日報》有三段稿，《大公報》就有兩至三段，《新晚報》有三段，都是幾百字的，《新報》、《快報》也有稿，《天天日報》、《文匯報》亦有。

鄭：《華僑日報》是用什麼筆名寫的？

容：《華僑日報》其中一個筆名是容若。

彭：刁龍是哪一份報紙？

容：刁龍有兩份報紙用過，一份是《天天日報》，在丁善璽、李文健、吳思遠隔壁，就是刁龍。我被殺稿就是因為寫了〈論盡文言〉，罵新華社香港分社副社長秦文俊。

彭：你在大陸武漢哪裏讀書呢？

容：我未讀完就要走，因為成分問題，說我父親是官僚資產階級和買辦階級，實在我父親怎會是呢？是他們冤枉我，所以我便要逃。三天後我便獲到批准來港了。

鄭：來港就入了報行。

容：之後在《明星日報》過渡到《晶報》，做到一九八五年便申請退休，因為患上糖尿病，所以出來寫稿為生。我一九八○年已在商業電台當主持，八三年在香港電台當主持。

彭：那時左派報紙會容許你四處寫稿？那時你寫了很多稿。

容：那時寫了很多稿，但都不是在右派報紙，例如《香港商報》，《田豐日報》、《香港夜報》，都是……

鄭：外圍左報。

容：對，還有《世界夜報》。它雖然是右的，但卻是由李子誦、陳霞子的好友呂大呂辦的。我在《世界夜報》寫過幾段稿，很厲害的，其中一個是〈紅衛兵演義〉……

鄭：一九六七年前後的情况是如何？

容：六七年的情况我將來會寫出來，現在先說給你們聽。六七年有一位讀者拿着《晶報》的「街坊服務版」，被判監兩個月，拿《文匯報》、《大公報》、《新晚報》、《香港商報》都沒問題，就是拿我編的《晶報》「街坊服務版」被判監。人們告訴我出街要小心，會有警察拉我，我就說拉就拉吧，也沒有辦法。如果要拉我就會來報館拉，怕不了那麼多，所以我照常上班回家。為什麼那人會被判監呢？原來那張「街坊服務版」有張港官菜單，包括支持港英的富紳，統統變成一道道菜。現在我記不清了……警務處處長戴磊華（Edward Tyrer）變「戴淚花」，哈哈，戴麟趾又是一道菜，還有署理布政司羅弼時，加上其他官紳全都成為一張菜單。

彭：這樣也要拉？

容：侮辱政府嘛，要判監兩個月，上了香港報紙的頭條。

轉職電台主持 生活改善

鄭：那接下來的七十年代呢？

容：七十年代我有兩三年沒有做副刊，調了去編港聞、學習。服務版轉交其他人辦不好，編輯主任叫我去把它辦好，但我說大勢已去不行了，提出了好幾個要求都不被接納，而且很多位置也轉成左派擔任，漢華中學、香島中學的人一畢業就出來，分散了權力，我只是掛名。到了七十年代時候，生活、經濟也不好，又不准寫外稿，還要供養父親，那時他精神已有問題，故只能寫外稿，他們要開除我也沒辦法。

鄭：在哪裏寫呢？

容：那時不敢幫右派寫稿，直到一九七九年陳霞子死去，我就接受商業電台邀請去當主持。

鄭：所以就到了八十年代，生活開始改善。

容：對，開始改善了。一九八三年我得了糖尿病，就沒有做下去。哪料到香港電台找我工作，主持人梁麗芬原本是商業電台的，後來就加上張楚勇，這兩位都是主持人。我就是「攝位」的，因為香港電台不一定要找我，我進去是因為兩位主持人跟我均有些關係。做了電台不久後就沒有再寫專欄，到了八十年代後期，李默、岑逸飛他們找我，後來又有第五台台長鄧慧嫻找我做節目，再做了三年，跟盧國沾拍檔，主持《煮酒論英雄》、《話說千秋》等節目，由音樂家董麗誠當監製。

文˙鄭政恆

美術•劉若基

編輯•王翠麗

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