綠色生活：懸半空成長 毋須泥種植 空氣草 治療心靈

【明報專訊】以往我們匆匆忙忙，忙碌於返工、旅行，總是把家當作驛站，躺在牀蓋上被就結束一天的地方。然而，疫情籠罩全球時，為了抗疫，遙距工作令我們長時間留在最熟悉又陌生的家？有人開始注重生活品質，選擇把沉悶、密閉的小空間注入生氣，室內植物愈見受人追捧。當中姿態曼妙、沒有泥土限制的空氣草人氣攀升，成為港人的新寵兒。

空氣草（Air plant）外形與菠蘿葉有幾分相似，台灣稱之為「空氣鳳梨」，跟食用菠蘿其實同屬鳳梨科，但不同屬。菠蘿為鳳梨屬（Ananas），空氣草則為鐵蘭屬（Tillandsia），原生於中、南美洲及墨西哥等地，多生長於樹林、岩石或海岸礁岩上，品種繁多，除了原生品種，亦有不少人工繁殖品種。

許多人對種植卻步，其中原因是擔心泥土會弄污家居，花盆積水過多容易滋生蚊蟲，種植空氣草就沒有這憂慮，因為它毋須泥土，亦不用花盆，簡單以鐵線或魚絲懸掛就可栽培。跟一般植物不同，空氣草的根系主要用來攀附以固定植株，而葉及其表面的毛狀體則協助汲取水分，因此空氣草外觀通常帶銀灰色光澤，部分品種卻不太明顯。空氣草葉片捲曲多變，造型有趣，許多品種開花時葉會轉色，花漂亮，加上栽培及打理相對容易，令不少人動心。

易打理 簡潔線條添綠意

對於Louis，種植空氣草是令他暫時抽離現實的隨意門。任職工程師的他經常穿梭地盤和辦公室，如同大部分港人一樣繁忙，即使放假亦較多留在家裏休息。空氣草的簡潔線條和綠意輕易點綴了他的家居。為此，他鑽研了多個裝飾空氣草的方法，例如安置它們在軟木樹皮上，又或者簡單用銅線固定，為自然添上一點時尚感。「我好鍾意整整齊齊，空氣草生長好有pattern，所以望住佢真係好治癒。」

Louis與空氣草的緣分始於2013年的花墟，當時一棵「小精靈」攝入了他的眼球，「嗰下見到原來有植物係唔使泥土，覺得好神奇！」從此便與空氣草結下不解之緣。

當時缺乏種植經驗的Louis誤把小精靈當成仙人掌類，把它帶到辦公室，因長期被冷氣吹，加上沒有澆水，小精靈捱到第三周就死了。萬分不解的Louis唯有上網找資料，可惜，當時養殖空氣草並不普遍，網上資料有限，大多來自台灣網頁。Louis只好拜託台灣的朋友代他在當地買入相關工具書籍。

逾500多種空氣草

了解愈多，Louis愈是迷上空氣草，再從旺角花墟購入。原本沒有用社交平台的他，更為此開了facebook帳戶，加入空氣草同好會，結識更多志同道合的朋友交流心得。空氣草有逾500多種，大家除了在群組分享對不同種類的種植心得，亦會交換特別的品種。

不用常澆水 高溫促開花

Louis說，現時市面的空氣草主要來自內地、美國及泰國等地。他指空氣草對溫度敏感，高溫加快開花，而開花後的空氣草體型便會固定。故此四季溫差不明顯的國家能出口較大的空氣草。而Louis偏好美國的空氣草，因為當地有很多專門種植空氣草的溫室，故其品種體型較大和健康。為此，他特地在網上訂購引入，但過程殊不簡單，先要向香港漁護署申請入口證，同時要獲得當地檢疫證，須打破重重關卡才可得到。

經過「進修」後，Louis悉心照料空氣草，令它們得以健康成長。隨空氣草生長，母株的側芽會愈發愈多，移植側芽也是繁殖空氣草的主要方式之一。當側芽亦趨成熟後便可獨立汲取營養，其時便可將它與母株分割。隨Louis購入更多品種，加上家中空氣草日漸成長，數量由10棵增至近500棵，填滿了他的家，正因如此，令Louis萌生經營IG店的念頭。

懶人植物？ 疏於打理會「爛芯」

事實上，「入坑」後的Louis遇上一個困難，才令他開始經營IG店：「我發現市場上的空氣草種類選擇較少，想搵某啲品種時好辛苦。相信出邊啲人都有類似問題，所以就將我搵到嘅品種放上網，其他可喺我呢度買到。」

IG店由去年7月正式營運，在他「佛系經營」下基本上無宣傳，不過仍能在短短數月間售出近300棵空氣草，Louis說這是意料之外。他認為或許香港人生活空間有限，不是每家每戶都有露台，沒有泥土限制的空氣草自然受歡迎。

空氣草不需要經常澆水，因此又稱之為「懶人植物」。Louis聽罷立即糾正：「佢都係生命，點會可以完全唔理佢？就算淋水施肥都好有學問。」記者上網翻查，確實有不少人因為疏於打理，令空氣草「爛芯」，甚至枯萎，在Louis眼中，空氣草如寵物般存在，需要悉心栽培，絕不是方便懶人。

Louis說不在意銷情，真誠希望客人享受種植樂趣之餘，亦會珍而重之，因此每次交易定必親手將植物送到客人手上，親自叮嚀注意事項，亦歡迎客人隨時請教。「我希望價錢上進取少少，令客人尊重空氣草方式，更加擺心機同愛心落去。」Louis說，「IG無列出價錢，我會問番客人budget（預算），如果價錢合理，會平畀佢哋。有時甚至低過成本價，更不去計打理嘅成本和時間」。

此言非虛，Louis將預先準備的小精靈交給記者，記者說將帶回公司試種，他馬上緊張地着記者每周最好帶小精靈回家，好讓它呼吸新鮮空氣。

植物給予的無形力量

如果你仔細察看每一種空氣草，會發現它們其實每天都有所不同。不管外面風大雨大，它仍然根據生命周期和姿態成長，默默地告訴人們生命的奧秘和美好。

疫情下，人類一度面對自己的局限，更了解到個人的渺小與不足。面對大自然，我們與植物一樣，雖然沒法戰勝，但生命的節奏仍然掌握在自己手中。邀請你也把一點綠意帶回家，重新訓練對生活的耐心。向前衝刺之餘，亦不忘好好生活。

最受港人歡迎的空氣草品種

霸王（Tillandsia xerographica）

屬中大型品種，葉闊捲曲，耐旱，不愛過濕狀態，不同原生地的葉捲曲程度不同，吊掛、盆植或附植亦可。

雞毛撢子（Tillandsia tectorum）

原生於乾燥的高原砂地環境，纖細的葉披上濃密「絨毛」，形狀帶點蓬鬆感，可愛吸引。雞毛撢子愛陽光，對水分需求較低。

犀牛角（Tillandsia seleriana）

原產自墨西哥至中美洲，常生長於高地林中，環境潮濕有霧氣，葉色灰綠，毛狀體明顯，會開紫色管狀花，需要充足光線。

紅寶石（Tillandsia andreana）

原產自哥倫比亞，外觀似球狀，以黃綠色或青綠色針狀葉片組成。花期時鮮艷橙紅花開在中心處，十分漂亮。紅寶石毋須強烈日照，愛水氣充足環境。

【室內養植系列之四：空氣草】

文˙ 葉嘉儀、李佩雯

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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