News：設計暗流 推動荷蘭鹿特丹新面貌

【明報專訊】建築風景成為鹿特丹近年的主要發展及旅遊項目，而城巿規劃如何配合，成為重要一環。由Architectuur Instituut Rotterdam主理的Rotterdam Architecture Month 2021中的主題展Discover the Undercurrent，呈現了建築師對鹿特丹的未來想像。

選址於鹿特丹中央火車站旁的停車場，正是以場地貼合展覽題目。展品以尚在計劃的設計藍圖為主，有專業亦有學生作品。展覽切入點是當我們看到城巿規劃成形前，其實背後有很多設計概念在醞釀，幕後推手掌握巿貌發展，同時需兼顧政府、建築師、科技及環保理念等因素作為理據。策展空間別具心思，場景設計師Enzo Valerio用上大量水泥碎塊，均來自COVID-19期間拆卸建築時留下來的工地材料，貼合尚在動工的主題。

展內有不少前瞻的作品，如Orange Architects設計的ZOHO，以創意培育為主。Studio RAP的作品（圖）探討立體打印應用於建築外牆的技術。除此之外，展內亦陳列了一系列MVRDV建築工作室的建築庫藏，預告其在9月舉行的回顧展。主題展以外，城巿中亦舉辦不同活動，其中一個貼合香港的，是探討巿內天台作其他用途的城巿研究Roof Catalog及Roof walks。

Rotterdam Architecture Month 2021

網址︰bit.ly/3j0J64t

文︰Dawn Hung