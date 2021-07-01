知多啲：菲人重家庭 勞碌中自得其樂

【明報專訊】周日鬧市，不時會看見休假中的外籍家庭傭工一邊逛街一邊舉起手機，和屏幕裏遠在家鄉的家人聊天之餘，也讓他們看看眼前的風光。Crisel說，菲律賓人十分重視家庭成員之間的連繫。她自己來自一個極為龐大的家族：「我的家族每兩年會有一次聚會，你猜猜我們總共有多少人？」她笑着舉起手機讓我們看他們一次家族聚會的照片：整個家族坐滿了一個宴會廳，原來足足有750人！「每個家庭還會穿上不同顏色的T恤區別，我的家庭這次便穿了灰色T恤。」在聚會裏，每個家庭還要輪流上台表演，大人小孩同台唱歌跳舞，場面搞笑又溫馨。而在平日，近親之間也會每個星期相約聚餐，「就像香港人每個星期日跟父母飲茶那樣」。

菲律賓9月已響起聖誕歌

聖誕也是另一個重要的聚會時節。大部分菲律賓人信奉天主教，Crisel憶述，當地9月便開始到處播放聖誕歌曲，人們早早為家庭聚會預備表演節目：「在聖誕大餐裏有各種你可以想像到的菜式，我們還有長達9天的黎明聖誕崇拜，從早上5時多6時開始；接着就是唱聖誕歌曲，還會跟左鄰右里一起吃美味的米糕。」在聖誕節聚餐裏可以一邊大歎菲律賓名菜——菲律賓燉肉（adobo）和米糕（bibingka rice cake），一邊和親朋好友談天說地，難怪Crisel說聖誕節是她最掛念家鄉的時節。

性格樂觀勤勞 適應力強

而在香港，經過一星期的辛勞，菲傭周末跟好友聚餐，在公園草地上隨着音樂起舞，也是城市另一道風景。相比香港人，Crisel說菲律賓人臉上總是掛着一份笑容；她形容菲律賓人的性格樂觀、勤勞、適應力強，亦出產不少具才華的表演者。可惜因為國家經濟差，不少菲律賓人不得不到其他國家尋找工作機會。「要不然為什麼你可以在主題樂園中看見這麼多來自菲律賓的表演者？」Crisel不諱言自己比較幸運，成長在較優裕的家庭環境，但她從小已知道身邊不是每一個人也能獲得充分的機會和資源。

獨自離鄉別井出外打工，絕不是易事；但在辛勞之中，仍能找到一點自得其樂的方法，也許亦是不少菲律賓人的天賦。