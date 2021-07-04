通識導賞：佛本無相 因人而定

【明報專訊】近年關於香港小姐的討論，不在正式入圍之後，誰是大熱、誰有緋聞，而是在首輪面試、被網民評頭品足的「眾生相」。以往這些「照妖鏡」多是笑笑便算，翌日就會忘記，但今年被稱為「東涌羅浩楷」、「佛祖佳麗」的參選人霍韻璇（Kirsten），成功把話題延續，登上報紙娛樂版頭條，又接到廣告。在她的YouTube頻道，每當有留言惡言相向，隨即有人回覆「別對佛祖不敬」，也有網民說一臉佛相的Kirsten，其實很可愛。可是佛本無相，我們認為的「佛相」其實從何而來？

造像崇拜 古希臘文化有份？

香港人對佛的審美建構，在日常生活中主要是從影視作品和寺廟佛像兩方面接觸到佛的形象，如以利用現代科技建成的天壇大佛就是一例。《香港佛教史》作者、歷史學家鄧家宙博士指出，電影、電視劇《觀世音》雖然不是正式的宗教傳播，「但以觀音做主角，影視上（印象）一定加強了，就如看《西遊記》般了解到觀音的形象和力量」。他認為影視的影響較多體現在非信徒身上，而佛教徒到寺廟參拜，對佛像的理解又不盡相同，因為佛像有其功能性，「信眾拜佛在於是否靈驗，不是拜祂的形態」，故美感較為次要。

談及佛像雕塑，鄧博士感慨現時寺廟中的佛像形態千篇一律，稱現今香港的佛像多以倒模、甚至機械的形式製成，佛像樣式固定，「以往倒模有一半工序要靠人手完成，但現在可以使用機器製作，因為要人參與才有藝術成分和情感的展現，倒模的自然缺乏美態」。他指佛像工藝現代化之前，雕製佛像的分為兩類人，一是藝術創作者，二是技工，雖然技工造像時無強烈的宗教目的，但造工受技術水平及製作時的心境變化而有不同，不像倒模般單一，「像一尊立像不單是筆直站着，手腳如何擺放，形態上會有動感」。

佛教原本不推崇禮拜偶像，釋迦牟尼涅槃後，只建佛塔供奉其舍利（火化後的遺骨），創教後數百年來並沒雕製任何佛像。佛像的起源普遍相信是來自犍陀羅。犍陀羅為西北印度古國，屬列國時代（公元前600至300年）十六國之一，位處現今巴基斯坦北部、連接阿富汗國境的一帶。由於亞歷山大大帝曾統治這地區，受古希臘文化藝術影響，犍陀羅的佛教徒開始建造神殿、製作佛像傳道，五官深邃、揉合希臘和印度色彩的佛像，在東漢時期經絲路傳入中國。

佛教經典中提到佛有三十二相、八十種好，是指佛陀為了在印度弘揚佛法，按照當地人的喜好而出現的特徵，並非佛陀本來的樣貌。鄧博士亦表示三十二相、八十種好，只是提供一種基本形態，在不同地方可以有不同理解，如犍陀羅佛像的波浪形鬈髮，演變為中式的螺髺，「泰國佛像頭髮上豎呈尖形，但我們不覺得誇張，會很合理地認為是泰國佛像的風格」。

隨時代見差異 後來有經可依

佛身比例尺寸，後來有經可依。藏傳佛教的《佛說造像量度經》本為梵文，內容靠技師間口耳相傳，在清代始有中譯本，書中以手指為量度單位，對佛像比例有嚴格規定，如開鑿於唐代開元年初的樂山大佛，佛身各部分比例按照《佛說造像量度經》記載的標準建造，姿態勻稱但拘謹。鄧博士認為這經書的出現，由畫唐卡到造像均把比例量化，令佛相千篇一律，「造像應該是多姿多彩，如中式和印度的就會有差別，因為不同人對佛相的理解不同」。

早期特徵近歐洲人 唐代迎造像全盛期

鄧博士指中國造像工藝中，對三十二相的理解聚焦在頭部設計，其他部分沒有很嚴格地遵從，認為面部應該圓潤，雖與佛陀苦行的形象有矛盾，「這是信仰的問題，人對神聖的理解和掌握不同」。正因為對神聖的想像各異，各朝代的中國佛像亦有不同呈現，例如漢代造像受犍陀羅文化影響，佛像面容、體形與歐洲人相近，面相多是眼大唇薄、鼻樑高挺，額頭與下頷寬闊，但歐洲、印度的審美觀難以完全被接受，至北魏的佛像就出現線條較柔和的漢化特徵。山西大同的雲岡石窟建於北魏時期，雕刻中保留了古希臘和印度的南派色彩，亦有在地化的北派特色，如面容上南派雙目較大，但線條筆直，表情較平板；北派則以細長微彎的眉目和微笑，展現莊嚴慈悲的神態。除了長相的分別，有些北派佛像的肌肉紋理、裝飾線條等揉合了南派的表現手法。

至唐代武則天建立的武周，則迎來建寺造像的全盛時期，佛教信仰普及，藝術風格發展成熟，這時期的造像特徵以面相飽滿、體態豐腴為主，有別於六朝的風格，唐代作品頭部較大、頸短，上眼皮較寬，略為彎曲的眉目較前朝自然，鼻子和人中稍短，鼻樑低，大耳下垂，與現今中日韓的佛像形態相近。中國河南的龍門石窟規模宏大，保留了北魏至宋代的佛像雕塑，當中最大的佛像——逾17米高的盧舍那大佛——位於石窟西山南部的奉先寺，鑿建於初唐時期，武則天曾出資兩萬貫錢修建，甚至被認為是武后按自己的面容雕刻而成，但欠缺實證，只能當作民間傳說 。

佛像「呆板」 菩薩多姿？

當初為了方便弘揚佛法而造像，令本無色相的佛漸漸確立「形象」，現時對佛的印象多以如來為主，亦即釋迦牟尼，但為何菩薩的形象不及如來鮮明？鄧博士稱，佛與菩薩形象的分別與佛理相關，「按佛經的標準來說，佛的功德全部一樣，每一個佛圓滿後是相同的，不會有分別」，因此每一個佛都是三十二相、八十種好，所有佛外表也是一致，皆頭有肉髻、眉有毫光、耳珠長、手長腳長等，「因此後來造佛像的人把分別放在手印、法器上，而不是長相、外形上作區別，如佛寺中三寶佛的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛，3尊外形相同，雙手也放在腹部前，要靠手持的物件作區別」。鄧博士又提到，有趣的是，在佛具舖購買那些倒模的佛像，會附送一包配件，可以為佛像更換不同法器，以此處理供奉不同的佛。

我們會認為一個人長相像佛祖，但很少認為有人五官長得像菩薩，最多只會說有「菩薩心腸」，鄧博士指菩薩形象，要按照其宗教上本願來展現，「（觀音菩薩）因為看到眾生痛苦要幫人，要替眾生解決問題，有這個功能所以會有千手千眼的形態；如文殊菩薩要手持寶劍、騎着獅子，象徵祂很有睿智，像一眼能看穿你的問題，知道如何為你解決」，菩薩顯現每個相狀皆是對應眾生的需求，不是為了自己，因此外表上較為多姿，與佛教教理有關。

佛可以如希臘人有大眼睛，亦可以是弓字眼，如居高臨下俯視眾生之苦，這也是基於我們對佛的想像。正如日本建築大師安藤忠雄認為，他在北海道建造的頭大佛，利用隱身花田的呈現手法，是要彰顯佛的弘大，但亦有人不認同。對佛如何呈現是主觀看法，而佛理本身並不主張單一標準，只是在不同年代、國家下審美觀各異，而這「標準」終究是流動多元。對人的理解其實亦然，「佛祖佳麗」亦能是俗世選美的另一種選擇，眾生相不止一種好。

參考資料

．《香港佛教史》，鄧家宙著

．《佛像的歷史》，梁思成著

．《佛像造型圖鑑》，蘭亭著

．《佛說造像量度經》，工布查布譯

．《猜猜看，這尊佛是誰？——旅行、小說、動漫與親近佛的超好用攻略本》，村越英裕著／張凌虛譯

文˙ 呂晞頌

{ 圖 } 網上圖片、資料圖片、台灣國立故宮博物院

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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