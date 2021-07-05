職業治療：遙距治療 踢走疫下焦慮

【明報專訊】新冠疫情除了對全球經濟帶來史無前例的影響，亦有多項研究指出，在疫情大流行的陰霾下，不少人產生了一系列情緒反應，影響日常生活，陳女士就是其中一個例子。

陳女士，已婚，育有1女，丈夫是全職的士司機。她本來在寫字樓任兼職，但在去年10月被裁了。經歷了社會運動、新冠爆發，面對疫情下新常態及失業問題，她變得容易焦慮。失業初期，常常手機不離手，追看疫情發展，但愈看愈緊張及無助，人也睡得不好，影響了日間的專注力及耐性，變得容易發怒，陷入情緒病邊緣。

陳女士今年初向醫生求助，經轉介至香港理工大學譚榮芬康復治療中心（職業治療），處理焦慮及失眠問題。在疫情期間，職業治療師借助遙距治療模式，與陳女士面談和治療。

線上治療或遙距治療，是讓病人安坐家中，透過網絡視頻與職業治療師面談。治療中心有專屬的數碼復康平台，提供心理及情緒健康資訊，可建立治療計劃及練習示範。病人只要在智能裝置下載流動程式，便可利用它來練習；治療師可跟蹤訓練進度和反饋，讓治療過程更互動。

透過視頻與陳女士多次會談及跟進治療，治療包括了以下幾方面：

腹式呼吸放鬆繃緊

腹式呼吸法是一種緩慢且深長的呼吸方式，有助身體吸入最多氧氣，並刺激掌管放鬆的副交感神經系統，降低心跳速度，放鬆緊繃的身體與心靈，有助減輕焦慮和不安情緒，亦可以改善失眠。

腹式呼吸法簡單執行步驟（每天兩次）：

1.坐或躺在舒服空間裏，燈光調至微暗，鬆開腹部過緊的衣物

2.輕鬆地閉上雙眼，雙手舒服地放在腹部，用鼻子吸氣、嘴巴呼氣，注意呼吸時放在腹部的雙手起伏

3.用鼻子緩慢且深沉地吸氣，感受新鮮空氣從鼻子吸進，慢慢地由喉嚨流經胸部，再往下進入腹部，讓腹部慢慢地脹起

4.然後輕鬆且均勻地將空氣經嘴巴呼出，此時感受到腹部慢慢地下降

5.當呼氣到尾聲時，就開始輕鬆地做下一次吸氣與呼氣，持續練習10分鐘

職業治療師透過網絡鏡頭，教導陳女士以腹式呼吸法調節身心，並將練習視頻放在診所的數碼復康平台，讓陳女士透過流動裝置重溫；更能在平台上留言給治療師，對學習表達反饋，讓治療師按需要跟進。

觀心率變異改善睡眠

處理失眠，除了睡眠衛生教育（sleep hygiene education）、刺激控制法（stimulus control）和失眠認知行為治療（CBT-insomnia）外，也可利用醫學催眠（medical hypnosis）改善睡眠。

我們讓陳女士佩戴量度心率變異（heart rate variability，簡稱HRV）的手提電子儀器，使用生物回饋應用程式（biofeedback app），指導她做不同活動時，觀察自己的心率變異。

心率變異是一項生理指標數值（physiological index），所指的是每下連續心跳之間的時間差異。它主要受自主神經系統（autonomic nervous system）的活動影響。自主神經系統控制交感神經系統（sympathetic nervous system）和副交感神經系統（parasympathetic nervous system）之間協調，簡單而言，就是調節在休息丶舒暢的狀態下（parasympathetic）和遇到突發事情（sympathetic）時，生理作出緊急應變及求生反應（fight and flight response）。當壓力較大時，睡眠受影響，亦令心跳較快，倘若遇上額外事故要作出反應，心率差異會相對地少；相反，當我們的壓力較小，心跳自然較慢，萬一需要額外應變時，心臟反應彈性自然較高，換言之，心率變異的數值亦較高，所以分析心率變異就是間接量度壓力的一種方法。

陳女士練習腹式呼吸法時，熒幕上看到自己心率變異數值的變化，這個回饋驅使她有效地調節呼吸節奏，找到改善自己壓力的客觀證據，有助增強治療的動力。陳女士的睡眠質素在兩三星期內得到明顯改善。

引發動力 重整疫下生活

自從陳女士不斷追看網上資訊，焦慮及不安情緒明顯增加。職業治療師建議減少每天花在網上搜尋疫情資訊的時間，重新審視自己在家中可做的事，訂立目標並完成，這樣可以為她帶來成功感。陳女士於是在網上留意多了新菜式，由於家人多留家吃晚飯，她研究一些健康又美味佳餚，又可在飯桌上與家人分享生活點滴，增進彼此感情。

雖然她沒有再做兼職，但時間過得一樣快。每天按日程表及治療目標，有效分配時間完成訓練，逐漸減少焦慮及恐慌感，並在新常態下學會了調息，重拾身心穩妥及滿足感。

文：鍾浩鳴（香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（職業治療））