知多啲：「肥人」新陳代謝慢 易肥難減

【明報專訊】減肥人士都很在意「磅數」，以為減磅就是減肥。究竟減肥有何妙法？中大體育運動科學系教授許世全拆解減肥常見疑問。

問：愈肥愈難減？

許：人體的肌肉比例愈高，凡涉及肌肉參與的日常活動，如跑步、做家務等，所消耗的熱量就會愈多。肥胖人士若肌肉含量比例較低，新陳代謝速度減慢，導致脂肪消耗比一般人慢，即使進食分量少都容易變肥。做運動可增加肌肉量，提升每個身體動作所消耗的能量，從而加快消耗熱量及脂肪。

每日同時間同衣服量度

問：體重上升，不一定是長胖？

許：若發現自己體重上升，不一定代表長胖。增磅可能是由於因運動鍛煉而增加肌肉和骨質密度；但若近來少做運動又大吃大喝，就很可能是脂肪增多導致體重上升。每日早晚換衫時磅重，在同一時間，穿一樣的衣服測量更準確。每日磅重或使用脂肪磅量度體脂肪，就可以多了解自己身體的狀况。惟孕婦、體內裝有心臟起搏器等電子醫療設備，不宜使用脂肪磅。

腰圍反映中央肥胖

問：假如家中沒有脂肪磅，怎麼知道自己的肥胖程度？

許：身體質量指數（BMI）是一種簡單衡量肥胖程度的指數，透過身高體重比例粗略評估，計算方法是體重（kg）÷身高的二次方（ｍ2）。惟BMI未能準確反映肥胖程度，骨質密度高和肌肉質量較多的人，BMI指數較高，但未必是肥胖；相反，部分人脂肪比例偏高但因為肌肉量少，BMI會偏低一點。

另一個評估肥胖程度方法是量度腰圍，研究顯示腰圍有效反映中央肥胖程度，相較BMI更能反映心血管健康及其他慢性病。根據世界衛生組織定義，亞洲男、女性腰圍分別超過90cm和80cm，均屬中央肥胖。