拍賣行CEO愛與寶貝遊車河 古董車 道路上的移動珍藏

Aston Martin海灣藍Vantage Heritage跑車——款式：紀念曾贏得Le Mans 24小時耐力賽的DBR9型號賽車而設計。出廠年份：​2020年。成交價：120萬港元。特色：出產僅60部，這部是香港唯一限量版，由MF Jebsen Nature Conservation Foundation Limited捐出。（拍賣行提供）

【明報專訊】不少大企業的CEO都是收藏家，辦公室遍佈心愛的古玩或書畫。拍賣行CEO又愛收藏什麼？最近，記者獲邀進入本港一間拍賣行新任CEO的辦公室。拍賣行CEO的收藏眼光和品味一定獨到；以為房間是放滿心愛珍品的藏寶閣，進門後卻發現什麼都沒有。除了房間還在執拾中，重點是辦公室的空間容不下他的個人收藏興趣——古董車。

電影《蝙蝠俠》主角Bruce Wayne是愛車之人。這名葛咸城大型企業的CEO，除在家中的地底基地擺放先進的蝙蝠車外，地面大宅的車房也收藏各式名車。邦瀚斯聯席主席及亞洲區行政總裁Malcolm Barber也是愛車之人，擁有幾部20世紀初出廠的老爺車。「我並沒有把寶貝運來香港，因沒有地方擺放，哈哈﹗」

昂貴興趣 數十萬至過千萬港元

「汽車既是我的興趣，又是我的專業。」Malcolm Barber也懂得品鑑中國書畫和印度佛像，但個人最愛是汽車。少年時代的他對駕駛已有相當研究，17歲時在英國考獲駕駛執照，在學生時代已找到心儀的古董dream car，至40多歲才有經濟能力收入囊中。1970年代他在一間拍賣行的汽車部門任職，1980年代成為部門負責人，曾在倫敦、美國和香港生活。最近他執拾辦公室房間，說正打算擺放心愛古董車的照片。訪問期間他展示手機儲存的照片，雖然古董車照片的像素不高，但他已開心得笑容滿臉。

「汽車是昂貴的東西，是昂貴的興趣。」Malcolm Barber說汽車收藏光譜廣闊，價值由數十萬至過千萬港元不等。汽車是可移動的珍品，有藏家會加入車迷會，周末和其他車迷一起駕駛。他自己對汽車極有研究，曾編寫汽車圖鑑。「這類書藉可用來比較不同車款，但因車價不斷變化，當中價錢的參考價值不高，近年不流行了。」不過，他說著作中有4000多張汽車繪圖，可比較各款式的規格、款式和歷史，也值得收藏。

Malcolm Barber的汽車藏品極有特色，包括Peerless老爺車，他曾駕駛它在科羅拉多州遊車河。另外，還有1945年出廠的America Willys World War II Jeep，1950年出廠的Ford V8 Pilot經典英國警車，1959年出廠的Jaguar XK150 Drophead。Malcolm Barber曾在日本生活，其間為解「單思」之苦，把其中一部愛驅用貨櫃船由英國運往日本。今次他來港工作會這樣做嗎？他從辦公室遠眺窗外擠塞的道路，這樣回答：「香港的情况完全不同呢。路面很擠塞，駕駛者很趕時間！」阻礙這名國際級汽車專家把寶貝放置在香港的對手不是小丑或謎語人，而是土地空間。「難道把它停泊在公眾多層停車場嗎？愛畫之人可把寶貝放在家中客廳，但我需要一個車房！」他說暫時不會在港駕駛，會乘搭公共交通公具。

香港不少國際級的汽車藏家，會把珍品放置在外國房子的車房中。Malcolm Barber說英國稅率不高，古董車約徵收車價的5%，而最重要是當地空間較廣闊，可讓藏家享受擺放、自由自在地駕駛的樂趣。汽車收藏，除買賣、停泊，還有維修保養。藏家既要有相當家底才消費得起，還要聘請像電影中蝙蝠俠管家兼工程師的阿福才懂維修。「藏家要安排汽車工程師照顧其寶貝，如沒零件可能要自己度身製造！」他說不少藏家有工程師背景，把外表殘破的老爺車買回家親手維修，翻新成新的一樣，有極大滿足感。

私人網購較不安全 拍賣行有專家解答

近年網絡發達，以「隔山買牛」方式買老爺車可行嗎？Malcolm Barber說私人網購不太安全，建議經拍賣行購買。「拍賣行會提供影片及極詳盡的狀况報告，專家還會解答提問，如引擎有否被改裝等。」

最近邦瀚斯首次在亞洲舉辦名車拍賣，在一場慈善網拍中拍出一輛Aston Martin Vantage Heritage跑車，由英國私人藏家投得。而近年一場巴黎網拍中，一部曾由球王馬拉當拿擁有的Porsche 911跑車由亞洲藏家投得。他說日本有較多工業家對這門類的拍賣有興趣，但在亞洲其他地區未普及。

「亞洲是邦瀚斯的重點發展地區，過去5年參與全球拍賣的亞洲客戶人數增長高達40%，並積極走進倫敦、紐約、巴黎、悉尼、洛杉磯等不同海外拍場。」他看好亞洲的名表、名酒、珠寶和中國書畫市場。2012年的香港「尋古探新：葡萄牙私人藏趙無極與朱德群作品」拍賣會中他擔任拍賣官，取得「白手套」佳績。疫情雖阻礙買家外遊，但他認為影響不了拍賣活動。「只要有電腦或手機便可競投。雖有時差，但想找到心頭好的人幾早都會起牀。」要投得心頭好，各地藏家也不得不變身「黑夜之神」捱眼瞓！

● 其他珍品

Malcolm Barber看好亞洲收藏市場，介紹以下珍品。

．卡薩馬拉王朝銅鎏金釋迦牟尼像（圖）

．《行書十七言聯》（圖）

文：呂一心

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com