stylehub：地中海淡香水 散發夏日朝氣

【明報專訊】今年是Diptyque的60周年，為紀念這重大日子，品牌已展開紀念活動系列的第3篇章。整個夏季產品系列均圍繞自然主題而設計，品牌其中兩名創辦人——Yves Coueslant與Desmond Knox-Leet熱愛地中海的景致，自1960年起他們便開始在源自這片土地的眾多香氛原料及美好記憶中，尋找香氛調製的靈感。最近品牌再次推出極具代表的地中海香調，新品包括夏季系列夏日之光Ilio淡香水（左圖：右$1150/100ml）Ilio希臘語意解作「太陽」，味道包含地中海盆地特色的果實仙人掌果香氣，配搭佛手柑、鳶尾花及茉莉香調，系列同時推出髮香噴霧（左圖：左$460/30ml）。

另一限量系列則以檸檬草為原料，獨突的酸澀清新香氣，以及天然的防蚊功效均廣受歡迎。限量產品包括兩款全新檸檬草香氛蠟燭，分別為190克普通裝及1500克戶外裝。品牌亦推出首創新品：蘊含豐富檸檬草、天竺葵與檸檬尤加利的夏日身體精油噴霧（右圖 $430/100ml），聲稱具驅蚊功效，特別為60周年紀念限量版研製，實用之外，同時令人感到舒適寫意，是夏日郊遊的恩物。

查詢：Diptyque 2521 6799（ifc店）

文：溫兆明