stylehub：時尚品牌進軍Clubhouse

【明報專訊】社交平台Apps日新月異，但能突圍而出的卻沒有幾個，於2020年4月誕生的Clubhouse就是最近新興的一個。Clubhouse是一個語音社交平台，用者可以在軟件內開設公開或私密的語音聊天「房間」（virtual rooms），房內設3種權限，分別是決定誰來發言的主持人、參與對話的嘉賓、和可以通過「舉手」來申請發言的聽眾。要進入房間必須獲邀請，一旦受邀就有機會與心儀的名人直接對話，而不似其他社交平台的直播般，只能留下一閃即逝的留言。

每當有熱門的社交新平台出現，時尚品牌必不會錯過機會擴展曝光和影響力，而Valentino是少數率先加入Clubhouse的時尚品牌，其官方帳號名為「Maison Valentino」，廣邀品牌好友和合作伙伴，就時裝、藝術、音樂、寫作等議題暢所欲言。第一個房間已於6月29日舉行，主持是傳奇時裝專家Diane Pernet（左圖），嘉賓則為特立獨行，設計充滿性隱喻的珠寶設計師Betony Vernon（右圖）。她們漫談調情的藝術，和作為性感先鋒的文化意義，節目更邀得表演藝術家Dita Von Teese和唱作人Chrystabell擔任特別神秘嘉賓。陣容相當強勁，令人期待下次房間會什麼嘉賓出席，詳情留意品牌公布。

查詢：Clubhouse @Maison Valentino