降噪耳機王「瘦身」 「無牽無掛」聲更高清

【明報專訊】自Apple幾年前推出AirPods，帶動真無線藍牙耳機熱潮後，近年不同廠家推出的產品就如雨後春筍，由幾百元至幾千元都有，各有性格。今次精選5款近期推出的真無線耳機，無論是追求頂級降噪功能還是卓越音質，又或是果粉、顏值黨，總有一款啱心水。

降噪功能一向是Sony耳機的強項，而熱賣的真無線藍牙耳機系列WF-1000X剛推出第4代，外形改頭換面之餘，亦換上新的處理器及更貼合耳朵的設計，令領先耳機界的降噪效能和音質再提升至另一層次。

耳機比上代細10% 充電盒縮小40%

WF-1000XM4經過重新設計，耳機體積比上一代減少10%，充電盒更縮小了40%，卻無損音質或電池續航力。新耳機即使開啟主動降噪，都可連續運作長達8小時，而透過充電盒可額外使用16小時，電力足夠播足一整日。若一時忘記充電，只需要5分鐘快速充電便可為耳機提供60分鐘的播放時間。

「整合處理器」減失真 自動降風噪

新耳機最主要的改變，是換上全新的「整合處理器V1」，不但提升音質並減少失真，也令內置QN1e晶片的降噪效能進一步提升，耗電量亦比上一代低。耳機又裝置了高性能的雙噪音感應器米高峰，更精準地捕捉及分析環境噪音；隔音耳塞亦換上新款式，以獨特的聚氨酯泡棉物料製成，既柔軟又有彈性，更舒適貼耳之餘，亦大幅增加耳塞和耳道的接觸面積，消除間隙以隔絕噪音。至於一貫難對付的風聲，WF-1000XM4今次備有自動風噪降低模式，即使在颳大風的日子也可以沉醉在音樂之中。

AI修復壓縮流失音效

除了提升降噪功能，音質亦得以進化。新耳機支援無線高解析度音訊，利用Sony自家LDAC藍牙編碼技術，音效傳輸速率達990kbps，傳輸的數據比一般藍牙多3倍，令用家享受到更悅耳的無線高解析音樂。內置的6mm驅動單元經過特別設計，就算耳機再細，仍能重現充滿力量感的聲音。系統亦使用Edge-AI人工智能，透過DSEE Extreme數碼音質提升技術，替壓縮的數碼音訊檔案升頻，過程中會自動識別樂器、音樂類型和每首歌曲的個別元素，修復壓縮時流失的音效。

偵察用家交談 自動暫停播歌

聽歌期間要和同行友人交談，但懶得脫下耳機都沒有問題。WF-1000XM4支援Speak-to-Chat功能，系統偵測到用家在交談時，會自動暫停音樂並開放環境聲音。交談完畢後，音樂會自動重新播放。耳機還可透過偵察用家的位置及正在做什麼，如乘搭交通工具或是步行，度身調整環境聲音設定，而且因應用家使用時間漸長，此功能更會智能學習並識別用家經常到訪的地點，根據環境調整音效。至於免提通話，Precise Voice Pickup技術加上米高峰和骨傳導感應器互相結合，通話時可更清晰準確地對應用家的話音，並改善訊噪比，即使用家周圍很多噪音，也能清楚準確辨識字句。

■SONY WF-1000XM4規格

耳機續航力：12小時（關閉主動降噪）、8小時（開啟主動降噪）

充電盒續航力：24小時（關閉主動降噪）、16小時（開啟主動降噪）

主要功能：藍牙5.2、Qi無線充電、IPX4防水、5分鐘快速充電

重量：約41g

售價：$2290

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：梁小玲

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