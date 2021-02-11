$1099享德製頂級靚聲

【明報專訊】德國音響專家Sennheiser最近推出的真無線耳機CX True Wireless，用上德國總部設計及製造的TrueResponse單元，低音深沉澎湃，中音自然逼真，高音清脆細緻，定價卻只是千多元，因此吸引不少樂迷注意。

CX True Wireless每邊耳機都採用雙收音咪設計，不單更有效收錄聲音，而且用家就算只使用單邊耳機，亦可暢順通話和啟動語音助理。用家亦可透過「轉換角色」功能，靈活決定是否啟用某邊耳機。至於手機程式Sennheiser Smart Control，則讓用家按喜好調節平衡器來自訂音效。例如設定低音增強功能來提升音色強度，或提高通話聲量。耳機的輕觸式界面易上手，並可透過更新韌體來自訂控制音響、接聽來電或啟動Google Assistant、Siri等語音助理的方式。耳機支援藍牙5.2，以及音訊轉碼器SBC、AAC、aptX，無線音效出眾。耳機續航力達9小時，配上便攜充電盒可延續至27小時，全日聽歌都沒有問題。耳道墊圈備有4款尺寸，完美貼合耳道，確保佩戴穩妥並降低外界噪音；耳機亦合乎IPX4等級防水潑濺規格，基本功能都齊備。

■Sennheiser CX True Wireless規格

耳機續航力：9小時

充電盒續航力：27小時

主要功能：藍牙5.2、IPX4防水

重量：約6g（單耳機）、約37g（充電盒）

售價：$1099

查詢：5803 1620（Sennheiser）