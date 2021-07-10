「果粉」高性價比選擇

【明報專訊】美國潮牌Beats早年被Apple收購之後，推出的耳機大都與AirPods一樣，可以用盡iPhone的功能，如「喂Siri」等。即將在香港推出的Beats Studio Buds，與AirPods Pro一樣內置消噪功能，售價卻便宜幾百元，是追求性價比之選。

Studio Buds機身雖然纖巧，卻有澎湃平衡音色，全賴專屬雙元件振膜驅動單元，提升音訊的音量和清晰度表現，同時確保出眾的消噪效果。與AirPods Pro一樣，Studio Buds的消噪模式有兩種，「主動消噪模式」因應四周的聲音來調整，隔絕外界噪音；按一下按鈕即可切換至「通透模式」，朝外的收音咪將環境聲音混入音樂中，用家可以一邊聽歌一邊聽到外間的聲音。

充電盒纖薄圓身，可輕易放入口袋或手袋。耳機亦通過IPX4認證，抗汗抗水功能不錯，適合好動用家。耳機續航力則相對較低，開啟降噪功能時可連續聽5小時，不過它支援快速充電Fast Fuel技術，充電5分鐘即可播放長達1小時音樂。

■Beats Studio Buds規格

耳機續航力：8小時（關閉主動降噪）、5小時（開啟主動降噪）

充電盒續航力：16小時（關閉主動降噪）、10小時（開啟主動降噪）

主要功能：藍牙5.2、IPX4防水、5分鐘快充

重量：5g（單耳機）、48g（充電盒）

售價：$1249

查詢：800 908 988（Apple）