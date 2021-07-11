周日話題：佗槍首長享免費餐 由湯顯明酬酢醜聞說起

【明報專訊】副保安局長、入境處長、海關關長齊齊違反限聚令，出席民企高層的「犯聚飯局」，令人震驚的是除了被揭飯局涉及一宗強姦案外，事件更涉高官操守及利益衝突的關注。保安局「擠牙膏」式回應這場「免費晚餐」，並僅僅就犯聚「表示歉意」地講聲sorry，姿態上淡化事件，但無論公眾或公務員，都關注事件是否反映「佗槍」的紀律部隊人員在現今新香港下，是否已成「特權公僕」，可享有與一般公務員不同的操守要求。

不過10年前，被諷為「貪湯」的前廉政專員湯顯明豪宴內地官員及送禮，已揭示紀律部隊飲宴酬酢文化中，人員如何在犯法、公職人員行為失當，到所謂一般社交應酬的界線之間游走；那些年，政府重視法治關注民情，豪宴被揭發後，特首委任獨立委員會檢討，湯顯明須接受廉署的刑事調查；來到2021年的香港，又是個怎樣的局面，特首及廉署在做什麼？

湯顯明事件既遠且近，但足以比對說明紀律部隊中的那種酬酢文化的演化。湯顯明曾任保安局副局長、海關關長，以至廉政專員，在任關長期間（2003至2007年）最聞名是熱中籌辦宴會飯局，當年他不少下屬都忙於為他奔走安排酬酢；近日盛傳今次「犯聚」主角之一海關關長鄧以海，更是接任下任廉政專員熱門人選，故回顧湯顯明的酬酢模式，在此時別具意義。

當年委任獨立調查委員會

傳媒在2013年揭發湯顯明在廉署以公職身分的豪宴行徑，以公帑購入的茅台XO豪宴內地官員，除廉署自設專責小組作刑事調查外，特首就此委任獨立調查委員會（全稱：廉政公署公務酬酢、餽贈及外訪規管制度和程序獨立檢討委員會）作檢討，提出一系列建議。

2010年時任廉政專員的湯顯明，以廉署「宣傳費」在五星級灣仔君悅酒店兩度設宴，包括豪宴當年人民檢察院長曹建明，人均消費1200元，超出廉署450元上限，獨立調查委員提出建議，「應以簡約的原則處理公務酬酢，避免奢華」。

今趟參與「犯聚飯局」的三名官員，包括被傳媒踢爆有份出席的入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海，以及其後自爆有出席的副保安局長區志光，均指稱是「獲邀」出席「火鍋晚宴」，雖然有別於湯顯明主動以公帑請客，但三人明顯因為公職身分而獲邀。（除非三人都能不約而同稱與同宴的人是兒時玩伴或私交好友吧！如是，那要好好向外界解釋清楚。）

作為紀律部隊首長，自然熟悉法例及用語，退一萬步替三名官員設想，接受宴請不屬犯法，按《防止賄賂條例》，以及廉署的《公務員防貪要訣》的界定，「當場可享用的食物或飲品」確是不屬「利益」，只屬「款待」；據日前有政府消息人士向傳媒放風指，「三名官員當晚是接受請客，所以不知道餐費價錢，而活動屬交際不用申報」。

不過，公務員事務局《規管公務員接受利益及款待制度摘要》則清晰列明（此乃公開文件，所有公務員及公眾均可查閱），「公務員不應接受過分慷慨、豐厚或頻密的款待。事實上，他們不應接受任何可能有下列後果的款待，包括引致任何令公眾認為可能或實際出現的利益衝突；使自己在執行職務時要報答人情；使人認為自己履行公務時可能會有所偏袒；或損害本身或政府的聲譽」。

究竟今次「火鍋犯聚」會否令公眾認為有利益衝突，三人行徑有否損害政府聲譽，不少市民內心有清楚答案。飯局事涉經營地產的民企高層，會上有沒有人討論過樓宇買賣有無「着數」，有沒有民企人員提到申請來港簽證什麼阻滯或不獲批出，在飯局上要求官員「畀個方便」？火鍋筵席的人均收費多少，有沒有人（包括官員）自攜酒水及雪茄赴宴？宴會還有什麼人出席？凡此種種的合理關注，是否就是保安局長李家超昨日所言，涉事官員自我「警惕」便足了事，毋須回應公眾以至整個公務員團隊的關注？

另一重點是，凡公務員都知道，因工作需要或要出席宴會，但他們是可以選擇，自己付費或按工作需要申報開支，但今次涉及犯聚事件的官員未曾就「交際」付款，而據市面資訊顯示，有關場所即高級私人會所「吉祥薈」的火鍋菜單，每位收費最少3380元。

輕輕了事毫無問責精神

事件是否代表，往後全港所有公務員可以向三名每月收取公帑薪金逾20萬的首長「學習」，搵位高權重的朋友「接受款待」等自己食餐好，而沒有任何的後果？

廉署向來就政府及公營機構的防貪及反貪，都會建議機構採取陽光政策，乃是對公職人員行為的檢視，良好的廉潔操守管理方案。陽光政策指主要公職人員的財產及開支要有申報，要「見得光」，能夠見光便可令人員自省行為的正當性。政府及當事人務必清楚交代今次「火鍋晚宴」詳情，親身面向傳媒回應公眾的關注，才能展示其「交際」行為不涉任何不法及利益衝突的關聯，如否，只會引來外界更多猜想，對特區管治，百害無一利。

再者，外界正關注事件是否涉紀律部隊之間，即「警察系統」及「入境海關系統」首長級人員的「寒戰」（警隊、入境及海關主要人事變動前動輒出醜聞），政府內亦不斷流傳「現今紀律部隊至惡」之說，特區之首及主力負責反貪的廉署，也不應輕易就此判定「無事」。

事實是，就算單以「犯聚」定性，市民眼見英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）因違反社交距離的限聚措施，在辦公室與女員工擁吻後要親自拍片公開道歉，終辭官而去，再看前科如前廉政專員湯顯明都要受查，若然幾名事涉操守及利益衝突嫌疑的主要紀律部隊人員可輕輕了事，毫無問責精神可言，實在難以令公眾以至全港19萬奉公守法的公務員信服。

文˙謝弘一

編輯•林曉慧

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