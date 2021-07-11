七情上面：心行、止恨 不讓災劫扎根

【明報專訊】7．1銅鑼灣事件，引起一連串悼念、譴責、票控、反恐拘捕，一環緊扣一環。梁健輝刺警自殺，是徹頭徹尾的社會悲劇，他不是義士，不是英雄，他內心充滿絕望，他是一個失常孤客，而促使他仇怨深鎖、訴諸暴力的社會環境，也是我們所共同經歷的。悲劇被提升至恐襲，悲情壓下去，愈鎖愈深，因果千絲百結，我們如何防止自己跌進仇怨的循環？

今時今日，香港不再是說理的地方。議政就算講得如何誠懇通透，鐵腕還是打下來。有說，真相才能化解仇恨，但管治收緊、自由消減，我們愈來愈難接近真相。社會充斥情緒暴力，已經到了危機四伏的境地，大家都要努力，個人能力所及，令仇恨的循環在自己身上停頓，轉化。

梁健輝內心那份悲憤、絕望，情緒上與很多香港人有無形的連結。你我內心都有百分之一的梁健輝。經歷暴戾，淤塞情緒，可能就掉進暴力的死角。激化出來的壞情緒，哪怕只是百分之一，若不認識它、了解它，壞情緒會發酵蔓延。

仇恨投射

血案有兩部分，一是刺警，二是自殺。刺警，狠心剌下去，差點刺中心臟。這是清清楚楚的暴力，襲擊一個有血有肉有親屬的人，以宣泄對強權的仇恨。這兩年警民大衝突，港人承受太多，有冤無路訴，苦大仇深，情緒淹沒了一些人的道德判斷，明知這是失常暴行，卻把埋藏甚深的仇恨投射出來。要自覺這種投射作用，不要混淆彰彰甚明的是非判斷。

事件的第二部分是自殺，最牽動人心。梁健輝並無精神病歷，生前仍可正常工作，但政治重壓，把他逼進死胡同，絕望千斤重。他的死，觸發不少人內心淤塞的無奈與絕望，大家知道刺警大錯，但刀尖刺心，血泉湧，影像就是隱喻，千言萬語，看見或聽到新聞的一般市民，悲憤傾流而出，以白花悼念，在臉書留言，投射了不少香港人自身的情結。

二十七歲的警員差點喪命，可悲的是，市民對他的同理心，當中有一道牢不可破的銅牆。牆的一邊，為他受傷危殆而痛心；牆的另一邊，不滿警暴的人，對一個青年警員的生死一刺，表現得冷淡漠然。而梁健輝的死，這面牆也分裂出差異極大的情緒。一邊視之為行兇自殘的暴戾孤狼，抵死！另一邊則視之為被逼瘋了的悲劇人物，感受到他以尖刀刺穿己心的絕望。

事件發展下去，很快陷入泥沼。悲劇被定性為恐襲，白色鮮花變成違禁品，悼念可能觸犯國安法。誘發梁健輝悲劇的政治高壓，繼續升級，製造更深的仇與苦，看不出苛政有任何改變的迹象。特區捨棄懷柔而採取鎮壓，民情淤塞而催生仇恨，仇恨不解而滋生暴力，又加強了反恐的口實，香港掉入難以逃避的災劫，確令人揪心扼腕。

能否令仇怨的惡性循環在我自己這個立足點停下來？能否令災劫不再生根？今天香港是個情緒壓力鍋，每天都有這樣那樣的刺激，內心翻風起雨，不出幾日，又來另一場情緒風波。處理情緒，已經變成亂世必備的生存技能。

一行禪師的「心行」方法，簡單易明。Mental Formation中譯為「心行」。內心湧起情緒，憤怨、痛苦、恐懼，或正面的關愛、喜悅、平安，我們一般讓這些種子自行生長。一行禪師修習正念多年，歸納了簡單的步驟，讓我們可以調節「心行」的方向。他先談一些不健康但常見的情緒習慣。第一種是不由自主的被壞情緒俘虜，仇恨任它滋長，鬱結任它盤根錯節。嬲怒生嬲怒，慢慢會成為你我心智的一個頑固部分。第二種是壓抑逃避，心生愁怨，但不想面對，把它收藏在抽屜底，借用吃喝玩樂或者各式各樣的癮癖，逃避悲痛。

這兩種情况在香港甚為普遍，仇恨不受約制地放大，社交媒體，口出惡言，扭曲的情緒愈養愈大。也有很多港人避看港聞，包括我自己，這是自保的機制，免受過度的刺激。但身處香港，悲情瀰漫，我們無法阻隔壞情緒的入侵。禪師所指，若壞情緒浮現出來，壓下去只會令它們以更強大的方式爆發出來。近兩年，眼見不少朋友情緒飄忽，容易激動，經常失眠、發噩夢，甚至午夜醒來，無緣無故的飲泣失聲。

辨識情緒

禪師提出四個步驟，可令我們更有能力面對情緒風浪。第一步是recognize，辨識。他多年來訓練自己，情緒出現時，他可以知道那是嬲、懼，還是愁、哀，確認它，友善地說出它的名字。Hello anger, I will take good care of you.……

我在很多地方都看到相似的方法。美國著名的電視人Fred Rogers善於輔導溝通，他的名言是：If feelings are mentionable, they are manageable。本欄常介紹的「生命自覺」，重要的一步也是感知身體內浮現的感受，並尋找準確的字眼去描述出來。我自己的經驗是，練習多了，較易在渾濁的社會事件中，道出自己的感受，而不陷於泥沼之中。悲憤湧上心頭，往往把人心俘虜。但如果你認得出它是悲憤，並叫得出它的名字，call them by their names，悲傷、憤怒，hello there，它們就不會那麼來勢洶洶。

大武官升任大文官，義正詞嚴，說「誰美化暴力，就是千古罪人」。刺警自殺，事件已經激起千層浪。而「恐襲」、「千古罪人」等說詞，疊加更渾濁的情緒。「美化」指涉含混，紅線模糊，指控十級跳，罪過其實，屈辱意難平。嚴刑峻法生恐懼、操控民粹生反感……一層一層的呈現，若能靜心辨識，就不至被淹浸沒頂。

心行法，第二步是embrace，擁抱：友善地接受各種情緒，善待之，靜觀之，與之並存。心行如流水，七情六慾，會因為你的接納而軟化。一行禪師說，我們內心有很多善良的種子、正念的種子，你可以邀請它們、激活它們，成為你生活的助力。辨識、擁抱，這兩個步驟，一般人不難做到。第三步relief，釋懷；第四步transform，轉化，就要勤於練習才慢慢得心應手。

禪師用一個很形象化的解釋：壞情緒湧出來，就像一個小孩放聲痛哭，我們可以叫出孩子的名字，把它安頓在胸懷，讓他感受到被照顧、被注視，那個哭泣的小孩就能慢慢釋懷，甚至破涕微笑，回復安詳。他說孩子的哭喊是一種能量，內心的關懷又是另一種能量，後者擁抱前者，能夠促成奇妙的轉化。

與哀愁共存

上述的方法，是經驗之談，唔係空口講白話。讓我用具體例子說明。刺警自殺事件，靜心觀察，心之所行，辨識上文的各種情緒，知道心行的動靜與軌迹，心安了，我沒有被捲入漩渦。但這幾天，壞新聞不斷，內心又有異動，山雨欲來，我意識到要處理一下。禪師說，留意情緒的波動，辨識風浪的前奏。他建議我們把注意力由腦袋轉移到身體，尤其是腹部的起伏，以及呼吸的節奏。

我早上默想，留意自己深深的呼吸，那輕如煙霧的感受，細心靜觀，那是我目睹香港消逝的淡淡哀愁。把感受描述出來，哀愁不是我，而是我內心的一小部分，接納它，與之並存，那種山雨欲來的困迫感就消失了。這時我運用禪師的另一種方法：回想起一次施助與受助的平靜，讓平靜的感受與哀愁共存。

那是兩個星期前的事。中大舊生到我家，談到社會事件，對於他這個二十多歲的年輕人來說，愈來愈承受不來，而且完全看不到前景……但當我們慢慢感受那湧現的情緒，他可以具體的說明，就好像身處一個很深很黑的高塔之內，眼前有扇厚重的鐵門。以他渺小的力量，無力把門打開。那天我們談了很久，那座高塔的壓迫感慢慢減退，那扇門合兩人之力，可以打開來，我們感受到外面溫和的陽光。那天，我和他，一起走過一段路，走出高塔，我自己也感到一陣平靜的暖意。

七月只過了五六天，已經歷一次又一次的打擊。雖然可以承受，但卻泛起揮之不去的哀愁。我把一個星期前那平靜感受帶回當下，帶回來七月初的這個星期，那具體的平靜觸手可及。大概十多分鐘，哀愁釋懷了，具體地轉化了。我為香港隕落而生的那淡淡哀愁，轉化為對香港我城更深刻的珍惜，內心充滿了共渡時艱的平靜。

仇生恨，一環深扣一環

壓碎嘆息

洞穴無言語

力竭聲嘶

把山石吐出

冥鏹摺疊戾氣，燒掉，化煙

仇恨撒入大海，烏賊噴出黑煙

鮮花打開如夢

直至燦爛荼蘼

泡影破滅出另一朵花

手掌放在胸前

聽到了彼此無言的心聲

文、圖˙馬傑偉

編輯•王翠麗

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