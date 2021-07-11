{動畫達人}張小踏 在極夜中抱缺前行

【明報專訊】做動畫，是活在這個時代裏的貼切比喻。為了一個地震場景，張小踏逐塊石頭去上色，畫面裏有100粒，一秒12格畫面是1200粒，3秒就是3600粒。瀝盡心血，時間線不過前進一秒。

用年半創作13分鐘的《極夜》，夜到盡頭迎來殘酷結尾，她希望有一首歌陪伴觀眾共渡難過一刻，邀請小克作詞、方皓玟主唱，《漫漫碎》這首歌載於由動畫片段剪輯而成的MV，日前在方皓玟的YouTube頻道發布。

從RubberBand《每道微小》、林二汶《再聚》MV，也許你已進入過小踏筆下的世界。我們相約在理工大學見面，她也是設計學院的老師，「有人問我為何將動畫命名為《極夜》，我說因為片中是個很痛苦的階段，黑到無法前行，但會完結的，像這條片也會完結」。

颳着大風的荒漠裏，肩膊缺了一塊的黃衣女生左右張望，彎身拾起地下碎片，與身體上的空洞比一比，失望，還是不對，視線穿過前面一個紅衣小女孩心中的洞，她試試放進去，又掉下來，小女孩純真的眼裏湧出淚珠，後面走來藍衣少女，臉上有個尖銳缺角。她們尋找、回憶，被巨獸追逐至懸崖險境。

恐懼從何而來？

這是個關於恐懼的故事，為「第八屆動畫支援計劃」小型動畫企業（進階製作）組金獎作品，而她早憑3分多鐘的短片《有毒關係》獲得第五屆計劃的「最佳初創企業動畫獎」金獎，作品入選多個世界各地的影展，2019年亦把她帶到塞爾維亞一個距離市中心5小時車程的小鎮。本來一次到河邊享受難得的寧靜時光，卻被貪玩街童欺負，「他們把我的帽打甩，我很記得他們望住我的眼神，是想知道我的反應，當看到我是驚便立即笑了，更拿起石頭作勢丟向我」。她自此幾天繞道而行，回到房間開始想，恐懼究竟從何而來？

「我寫這個故事，好大原因是為了自己，有一段時間我抑鬱得好緊要，除了創作，我無法做任何事，創作是唯一時間可讓我跳到另一個世界。」她說當她向學生問好，不少學生告訴她已確診抑鬱；有學生敲她的門，坐下便流淚，作為老師裝作鎮靜撫慰，關上門後卻同樣淚下。「我做到啲咩啫？最多同佢一齊坐一粒鐘。」她太明白了，那段日子最難受時，她也曾覺得自己「唔妥」，因為察覺不時冒出自殺念頭已很長時間，「連睇醫生也沒有動力」，別人勸開心點根本不管用，「如果我可以揀開心，又點會唔開心？」

在創作《極夜》期間，她放下了作品一個月，接受RubberBand成員6號邀請，為新歌《每道微小》MV製作動畫，每道微小迸發出偉大，是樂團送給低沉香港人的打氣曲，大象變迷你角色，在城市角落撿拾看似沒用的塵粒，揚起在天空成為彩虹，她與另一名動畫師Tommy Ng到處去拍街景，「我們有意不拍香港出名的地方，不拍維港、中環街道，免得像旅遊局的片」。

當時她忙得「食飯都冇時間，冲涼也限自己兩分鐘冲完」，「但願意暫時放低（自己的作品）是因為RubberBand做了一首這麼好的歌，我有責任把它變成大家更明白的東西」。

想像出來的石頭

然後小踏又回去深挖自己內心的世界。原本她為《極夜》創作4個角色，除了小女孩、少女、中女，還有老婆婆，但她還未變老，這部分寫不出滿意的情節，最後刪去。地震是她早決定要加入的一幕。她想像「一地震石頭就砸在她們身上，4個人勁驚，不是去擋石頭，而是4人互相抱住，一抱，石頭就消失了。她們向上望，原來石頭從來是想像出來的，不會真的砸死自己」。

每個角色身上的洞，都是生命裏的缺失，中女膊頭那個洞，她曾以畫筆賦予過很多故事，「她的父母老了，要照顧雙親，阿爸搭她的膊頭說『唔緊要啦』，這句『唔緊要』成為她的壓力；上司跟她說恭喜你呀升職，又搭一搭她的膊頭，她愈來愈痛苦，所以裂開」。石頭掉下的畫面，她想過結合結婚時「一梳梳到尾」的情景，「阿媽會說『結咗婚就搞掂啦，人生已成功』，又搭搭她的膊頭，然後她苦笑一下」。

不過動畫是參與支援計劃的作品，影片製作時間有限，最後她不得不狠心刪去枝節，但留下來更精彩的心思，「有一幕是中女戴戒指，望住戒指問『係咪戴上戒指佢就唔會離開我』，我想這個手勢想了很久，我很喜歡transition（過鏡），每個都想得很辛苦」，而3個女生不斷從記憶、幻想空間穿梭，她追求流暢說故事，「點樣轉過去順啲好睇啲？我想條片帶觀眾周圍走，不會在同一個空間太耐，亦不知自己下一次到哪兒去，如鑽石戒指變作波子的畫面」，小女孩把波子交給中女，中女一手沒接住，波子掉往幻想空間，滾得巨大，擋住正壓向中女的大石。

「小朋友告訴她什麼是（值得緊握的）價值，視乎你怎麼看，波子把砸下來的石頭頂住，我很喜歡這一幕，一想到就覺得很興奮，實在太好了。動畫的好處是可以如此清晰表現，一粒咁大的波子就可以救人，細小的波子在動畫可剎那變大。」

要實現腦海內的世界，小踏說需要很多人幫忙，一來她只能在教學工作以外的時間創作，二來「即使給我無限時間也無法一人完成」，在片末的製作團隊有10幾個崗位，動畫師連她自己在內也有5人，「動畫師就像演員」，她以我跟她坐在椅上聊天的場景解釋，「首先有個故事，然後分鏡師就像決定鏡頭怎樣擺，動畫師收到故事時，已知道鏡頭會從這邊影住我們兩個，就負責將角色整郁佢，例如我告訴動畫師，這3秒是你的角色坐着按電話，他就決定3秒內你怎麼按」。因此動畫導演會為角色選擇各有擅長技能的動畫師「飾演」，「如Carol（吳子晴 ）畫小朋友彈下彈下好叻，便負責小女孩的動作，要她畫機械人大戰可能不適合；又如結尾一幕是Tommy（吳啟忠）來做，他很適合做震撼的畫面，所以怪獸追逐就交給他」。為求統一風格，動畫師就各個角色畫好後，小踏仍會「守尾門」再調整。

出色動畫師難求

「有時有人問我，想做條3分鐘動畫幾多錢，我會問那你想做出怎樣的質素？你找我做演員還是梁朝偉做演員，也出不同價錢，我可以收你1蚊，但梁朝偉不可以，什麼是好的動畫？簡單來說，每個人行路都有他的性格，一個好的動畫師會做出這個人很累，或他的年紀，不好的動畫師只會做行路由A去到B。好的動畫師難求，尤其在香港沒有完善的工業，其實很多人會忽略。」

一首歌、一句對白，她都思量過。「《漫漫碎》不是一首片尾曲，而是一首完整的歌，可以陪伴每一個人。」在動畫裏到了最壞時刻，便引入了歌聲，她說因為不少朋友看到這裏「覺得很崩潰」，所以她想到需要有歌承托觀眾的失落，「而且人們一條片最多睇兩次，但歌可以loop 100次，一邊工作一邊聽，我也希望這條片將來會變成一本書，有不同的媒介讓有需要的人看見」。她笑說填詞的小克最反對她在動畫加入對白，雖然刪去很多，她還是保留藏着創作初衷的其中一句對白：當中女與少女在金魚街相遇，少女問為何中女買下一條很醜的魚，中女輕輕答：「自己鍾意咪得囉。」

缺失的痛源自親身經歷

在動畫裏創造一個世界，猶如手握強大能量，但沒想到小踏形容自己「非常自卑」。荒漠滿地石頭，都是缺失的痛，她說少女臉上崩了一塊，也是源自親身經歷，「10幾歲搭地鐵時，有個男人在旁邊吹向我的耳，那是在太子地鐵站，我好驚，即刻跑出去，反應不過來，感覺他吹那一下，恐懼已令我的臉爛了一忽。這是我的傷痛和恐懼，於是我曾畫過這一幕，當少女跑到花墟，有人跟她說，這荷蘭來的玫瑰好靚㗎，20蚊，這滿天星是本地花，10蚊，她呆住了，就想為何同一生命價值不一樣？」

小踏會說自己的作品衝動又自私，「都是記錄當刻的自己」，但裏面其實很多是她以純真敏感的心與世界互相呼應。《有毒關係》以鮮艷色彩描繪感情關係，作品裏的角色全部身體只有一半，為尋找「另一半」扭曲改變自我，她誇張畫成角色把頭扯甩變成花送給心儀對象，女生把化為香煙的男生放進口裏，在互相傷害。在那之後，她製作充滿童趣的Little Things，風格完全換了個樣，把颱風中拾回來的樹枝樹葉加入創作，她在工作室拿出一間以樹皮𠝹成片片屋頂的小屋，說自然之物有獨特的顏色光影，「這個原不在我計劃之內，但那刻我覺得對大自然好唔住，需要做一啲嘢，就做了」。

創作不止是抒發自己情感

《極夜》是她首次在作品裏加入香港城市元素，金魚街、馬路、街市、唐樓，她說：「以前我很鄙視藝術家，包括我自己，覺得如果這個世界要滅亡，藝術家會死先，因為你哋班人冇貢獻，留下來的應該是醫生、建築師、廚師這些，但當我再認真想，這班人所做的，是留低這個世界一些足迹或一些感受，我開始明白創作不是只抒發自己的情感，也有責任記錄我所珍惜的，而且這個世界實在太孤獨，我覺得需要更多愛，擁抱更多人，需要做一些作品出來令人有共鳴。」

同框在災劫意外

靈魂關在情節外

死一時 全一代

一天空一海

全想被愛

當生命開始漫漫碎

回憶終止慢慢退

像已走但又如來

真相幻相循環下去

體驗堆積萬萬歲

夢想散去又再聚

知道這生別去 最終也回來

回來面對

——《漫漫碎》歌詞節錄

在粉身碎骨以後，小克詞裏寫，最終還是會回來面對。微小的人，在生命不同階段原要面對自身的軟弱痛苦，遇上大時代災難捲來，更逼着向內向外也要搏鬥。「因為強大的恐懼，才令我去尋找恐懼的原因，重看我小時候發生過什麼事。當你接受自己的缺失，當你唔驚，大環境恐懼再來，你會好啲。」小踏在自卑同時學習自愛，把作品送給一起在痛的人，「自愛是很難的，唔開心時做乜都冇用，抑鬱就似哮喘，就算嗰排好番啲，空氣一唔好又唔開心過，只要捱過又會好好多。人是群體生活，需要有人connect，所以我喜歡二汶《再聚》裏的擁抱；也要去看自己的好處，學識同自己傾偈。我學懂了大環境改變不重要，重要是你點睇」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 朱安妮、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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