家鄉味道：回味mamak檔 好戲晚上10時後上演

【明報專訊】「在我去過的地方之中，香港街市真是the best。」Nicole的舅父開大牌檔，媽媽賣客家板麵，耳濡目染，一手好廚藝從小練成，嫁來香港後，廚藝更上一層樓。香港人嘴刁，在街市買活魚要即劏才新鮮，但這些海鮮河鮮在大馬卻是酒樓才有的菜式。Nicole稱，馬來西亞街市賣的都是死掉的海魚。「香港是一個可以讓我廚藝變得高超的地方，要什麼有什麼，幾乎沒有買不到的。西式食材去超市，中式食材去街市，大馬的食材也有，只不過價錢貴一點。」比手掌還長的瀨尿蝦、原隻龍蝦等都成為她下廚的好材料。不論再忙，星期六日她必定為兩個兒子與家人親自下廚：牛角包、火雞、韓國薄燒牛肉，只要能做到都盡量滿足。

讚港街市應有盡有 廚藝大進

疫情肆虐以來，Nicole已有兩年沒回過大馬。除了親友，她最掛念的是路邊攤（mamak檔）那道炭燒雞翼與魔鬼魚。與大牌檔不同，她指mamak檔多由印度人主理，總有一間在附近。好戲約晚上10時上演，路邊放滿膠桌膠櫈，賣些印度薄餅（roti）、燒烤與茶飲。薄餅有甜有鹹，包括咖喱、牛油、雞蛋等口味，餡料任君選擇；旁邊攤檔烤雞翼，一股濃郁的香料夾雜獨特炭火香味鑽進鼻孔，讓人口水直流。踢着拖鞋，與三兩好友邊歎美食邊閒話，直到凌晨2、3點，吃飽喝飽才慢慢散去。這種充滿濃重煙火氣息的街頭美食，是在香港無法體會的滋味。

砂鍋老鼠粉「黐線咁好食」

香港有不少馬來西亞美食，蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室的砂鍋老鼠粉是少數能讓Nicole讚不絕口的家鄉味道。「端上桌時，砂鍋『喳』一聲，味道足，更重要是火候好足，黐線咁好食。」老鼠粉即香港的銀針粉，菜式絕不精緻，但就是那種「粗粗哋」的感覺讓她憶起大馬，那啖家鄉味讓Nicole感動。另一樣能慰解鄉愁的食物，就是媽媽的味道——客家板麵。板麵與刀削麵相似，以大馬江魚仔、沙葛、乾身大頭菜熬湯底，麵糰以手撕成塊狀，味道鮮美。當年Nicole離鄉別井出國工作，每當想念媽媽的時候，就會做一碗板麵，現時也成為兒子最喜歡的食物。這碗湯麵代表家的味道，承載了媽媽的愛，對暫未能回鄉的Nicole來說，就是最好的comfort food。

■Nicole's Kitchen

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