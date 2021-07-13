地道推介：自製冶味娘惹糉 甜鹹辣香俱備

娘惹糉——娘惹糉用淡藍色的糯米，配上大馬的香辣蝦米參巴醬、冬菇、半肥瘦豬肉，有齊甜、鹹、辣和香料的香氣，味道極富層次。（受訪者提供）

【明報專訊】馬來西亞其中一個值得留意的族群是峇峇娘惹（Baba Nyonya）。根據馬來西亞旅遊局資料，15至17世紀期間有中國男子到馬來西亞、印尼定居，他們與當地女子生下的後代，男的叫「峇峇」，女的是「娘惹」。

Nicole卻聽過另一說法：「有傳古時候中國皇帝把女兒嫁給馬六甲的王子，陪嫁的侍從有600男600女，他們在大馬落地生根，與當地人結合生下的就是峇峇娘惹。」不論如何，可以肯定的是峇峇娘惹是華人和馬拉人混血。雖然他們早已不說中文，但文化與中國仍有淵源：峇峇娘惹的傳統服飾與唐裝相似，娘惹菜亦以中菜為基礎，另加入南洋香料，如豆蔻、椰漿、薑黃等，濃味可口。

談起娘惹菜，Nicole忍不住嘆氣：「我住在大馬時，完全不覺得（娘惹菜）有什麼特別，亦不會說很珍惜。我沒有想過自己會去外國那麼久，有朝一日會追溯自己（國家）的飲食文化。以前的鄰居姨姨很會做娘惹餐，現在懊悔當初為什麼不學呢？」

「藍色」糯米 加糖點睛

在剛過去的端午節，Nicole在家嘗試做娘惹糉：「娘惹糉味道好豐富，有甜、鹹、辣，還帶有芫荽籽與孜然粉的香氣，非常冶味！」餡料是半肥瘦豬肉，加入黑豉油炒，油香四溢，香辣蝦米參巴醬則增添鮮味。糯米用蝶豆花水染藍，Nicole加入一點糖，糉的味道層次瞬間變得豐富。喜歡蛋黃的朋友也可加粒鹹蛋黃，那股鹹香讓人忍不住一口接一口！