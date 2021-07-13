News：疫下跑向「月球」行善

【明報專訊】疫情以來餐飲業界面臨艱巨挑戰，最近業界成立F&B Run Club全新慈善計劃，希望在疫情下促進同業保持健康生活態度。F&B Run Club創辦人Roger Chan認為跑步及其他形式的體育活動對改善整體健康和心理發展有直接幫助，希望藉此鼓勵業內人士擁抱更積極健康的生活方式。

Run Club成立的首個目標是Run to the Moon，希望在今年12月31日前，集體累積384,400公里的跑程，相等於從地球至月球的距離。為了鼓勵業內人士參與及如期達成目標，一眾Run Club委員也積極參與和推廣，包括餐廳主理人Pirata Group的Manuel Palacio、Black Sheep的Syed Asim Hussain、Duddell's的Alan Lo、Penicillin和Dead &的調酒師Agung Prabowo等。

F&B Run Club參與者可以步行、遠足、跑步或使用跑步機的方式，隨時開始向384,400公里的集體目標邁進。參加者可競逐多項獎項，包括5公里最快時間、最長的單一跑程等，以及一系列以社交媒體的互動為主的類別，獎項包括一系列酒店住宿、健身通行證、餐飲體驗等。

K11 MUSEA開設的PURE Fitness全新旗艦店簽約成為Run Club的健體合作伙伴，大會亦正尋求3個級別（金、銀和白金）的企業贊助商，為本年底前每1公里的跑程捐贈1元善款，捐贈給InspiringHK Sports Foundation和Lifewire Foundation兩間本地慈善機構。InspiringHK Sports Foundation一直通過體育促進社區流動、性別平等、社會包容和推廣健康生活方式，為餐飲同業度身制定適合的體育項目；Lifewire Foundation則為患有罕見疾病的兒童提供緊急醫療服務，並支持患者的長期醫療需求。

下載Strava應用程式（strava.com）並註冊，然後申請加入 F&B Run Club群組（www.strava.com/clubs/fnbrunclub）便可參加。參加者可通過跑步、步行和徒步旅行等方式於應用程式的「RUN」設置中記錄，為384,400公里的集體目標作出貢獻。Run Club將會舉行不同團體活動，時間表將在Strava發布，有興趣人士亦可在Instagram@fnbrunclub和官方網站（www.fnbrunclub.com）獲得最新資訊。

整理：張曉冬