駕駛體驗媲美Cooper S 「迷你」電動處女作 靈活爽快

打開「引擎艙蓋」，當然不會有引擎，收藏在護板下的是輕巧得多的電動馬達。（莊達民攝）

MINI Electric是首部正式量產發售的純電動MINI，以經過改良的3門掀背型號為藍本，配以零廢氣排放的電動馬達及電池作動力核心，適合市內通勤之用。（莊達民攝）

【明報專訊】隨着各車廠宣布的新車全面電動化目標日期愈來愈近，各品牌推出新型電動車的步伐亦不得不加快，連一向主力提倡高駕駛樂趣的MINI，也終於推出了歷來第一部正式量產發售的電動型號——MINI Electric。到底這部售價30多萬元起跳的電動3門揭背車，能否繼承品牌一貫的趣味潮車形象呢？

MINI可說是目前車壇中，最具潮流氣息的品牌，而且其型號一直提供令人感覺興奮的駕駛感，深受熱愛駕駛的愛車人歡迎。作為潮流車，MINI很早已經嘗試將電動化概念融合至新車當中，2009年時便曾以試驗方式，在歐美推出約500部MINI E，租予特定客戶長期使用，從中收集數據，然後提供予所屬的寶馬集團作日後量產電動車之用。

初次量產引起話題

從MINI E租用計劃得出的數據及成果，被應用至寶馬（BMW）歷來第1部量產電動車i3之中。i3是以城市日常通勤為目標用途的小型電動車，故此其電池容量及整體性能都不能跟貴價的電動車相比，但它依然保持住轉向靈活、起步或短距離加速爽快的優點，這正與MINI的造車理念相同。在差不多事隔10年後，廠方將電動化進程得到的成果，正式引進並推出品牌歷來第一部量產電動型號──MINI Electric，吸引車迷的眼球及帶起廣泛討論。

保持低重心特色

香港代理將這部「電動車處女作」喚作MINI Electric，但其實在某些市場，此車被冠以另一名字MINI Cooper SE，記者認為後者更能反映此車的性能特色，因為從輸出的馬力及扭力數值來衡量，MINI Electric的性能與沿用傳統引擎的MINI Cooper S甚為相近。事實上，廠方亦希望保持住一貫靈活爽快的操控特點，並不希望因為變成電動車而令「迷你味」減退。若從這個角度衡量，MINI Electric是成功的，因為它雖然負載了分量不輕的鋰離子電池組，令總體車重比自動波版本的Cooper S多出了差不多145kg，車身離地距也上升了18mm，但工程師卻同時巧妙地放置電池組，令車身重心反而下調了30mm；加上前後車重分佈更加平衡，這對提升操控感起了顯著作用，無負品牌一直強調的go-kart式靈活駕駛感。

續航力200km 適合上班族

成功保住了最大優點，那麼電動化後，MINI Electric的續航能力能否應付實際需求呢？有一點不得不承認，總容量為32.6kWh的電池只屬小型級別，儲存的電量實在比不上其他持續熱賣的高性能電動車。不過要考慮的是，MINI Electric沿用了3門揭背車的外形，它本身就不是一部高載客量或行李載量特大的座駕，而是一部主力游走於城市範圍內的小型車，故此即使它的最大續航距離只約200km（此數字或會令駕駛者產生一點心理負擔），但只要家居或辦公室附近有充電車位，相信也能應付每日通勤的需要，畢竟在香港這彈丸之地，每天需要開上逾50km路程的機會不多；再加上隨車附送中速充電線，只需在大型商場停車場連接收費充電器，就可以在1小時內充上足夠繼續行駛數十公里的電量，減少行駛到「斷電」的風險。

●MINI Electric規格

車型：3門4座位電動揭背車

馬達：單一馬達

電池：32.6kWh鋰離子電池

馬力：184hp

扭力：270Nm

傳動：單一波段自動

驅動：前輪帶動

長闊高：3845 × 1727 × 1432mm

軸距：2495mm

車重：1440kg

加速：0-100km/h，7.3秒

極速：150km/h（電子鎖定）

續航距離：203-234km（WLTP）

售價：$329,800起（舊車「一換一」資助計劃）

查詢：3193 6800

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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