特色廟宇尋法寶 擔張櫈仔聽「潮樂」

【明報專訊】香港街頭巷尾常見大大小小的中式廟宇，除了傳統的觀音廟、天后廟，細心留意，香港還有些廟宇別具特色：有道觀定期舉行live band演奏傳統音樂；有廟宇群落撮合桃園三結義的劉關張三兄弟聚首一堂；也有罕有供奉三太子哪吒的廟。不妨跟着記者的腳步走一圈，體驗一下這類特色廟宇，也許順便可在這個動盪的時代求個心靈安穩。（註：受訪者因拍攝需要，暫除口罩）

藏在柴灣邨後山的玄都觀，是一座潮汕道觀，主要供奉太上老君、太白星君等道教神明。玄都觀最初是於1951年在石塘嘴由聚居當地的潮汕人興建，後來傳說得到太上老君指示遷至柴灣，於1972年由潮僑公益協進會建於此地。

玄都觀依山而建，從道觀正門拾級走上山坡，經過土地公後，到達道觀前的一個大平台，「柴灣以前頗多亂葬崗，所以每逢施孤節（潮汕人對盂蘭節另一稱謂），這裏都會為無主孤魂超度、祭祀，而在平台上就會搭棚演神功戲」，香港潮汕文化協進會理事周英豪說。

走進主殿之前，首先看見的是青銅製天地父母爐，此爐在建玄都觀時從潮汕地區運過來，用作拜祭天地大自然。旁邊還有一個化寶爐，爐上有個大葫蘆，原來是象徵八仙之一的鐵拐李，為信眾招來正氣。一座道觀有不同傳說神靈，「其實潮汕人滿天神佛，儒釋道、官老爺、死物，什麼都拜」，周英豪笑言。

「潮繡」現「八卦陣」 仙拂寶劍有來頭

走到主殿，裏面放置了以矮桌組成的道家「八卦陣」，傳說當年諸葛亮參詳後用在兵法中，一戰成名。每張矮桌前都掛上潮汕地區的著名手工藝品「潮繡」，刺繡中多用上金銀絲線，看起來甚為貴氣。殿內金光閃閃的太上老君像前還放置了拂塵（潮汕人稱仙拂）、鎮邪寶劍和五龍旗等道教法寶，玄都觀負責人兼香港潮僑公益協進會榮譽主席蔡發展解釋，原來這些法寶均是當年在石塘嘴建道觀時，特別從潮汕地區「請」過來的。可惜信眾不能走進主殿內，這些歷史宗教寶物只能遠觀。

在玄都觀逛了一圈，日落黃昏，迎來這次行程的「重頭戲」——潮州音樂會。原來這裏逢星期四傍晚均有「弦詩樂社」表演潮州音樂。雖說是表演，但其實是一群愛好者每星期聚在一起練習樂曲，一首接着一首地奏下去，有閒情者則可以拉張椅子在外面的空地坐下，聆聽傳統潮州音樂。

樂手即興變奏「有板有眼」

潮樂可追溯自唐朝宮廷音樂，從中原南傳至潮汕地區，成為當地文化特色之一。蔡發展亦是潮樂好手，他講解潮樂特點，「在一個潮樂團裏面，每款樂器都只有一件，不會重複；而每個樂師都會在演奏時，在固定的樂譜中即興加入變奏，例如改變「板眼」（即拍子）、加入額外音符等，最多更可以玩出30個變奏」。樂團裏有椰胡、二弦、琵琶等傳統樂器，而樂團沒有指揮，每次均由二弦樂師帶頭開始和結束。只見樂手埋首演奏《黃鸝詞》、《七月半》等潮樂樂曲，奏得不亦樂乎。

玄都觀環境清幽，有機會到此一遊，參觀潮汕的傳統法寶和手工藝，聽聽「潮州音樂」，即使不是祈福酬神，也不失為一個別具特色的城中好風景。

■玄都觀

地址：柴灣新廈街（從街道旁的玄都觀大門入口上）

開放時間：上午8:00至晚上6:00

網址：bit.ly/3wG5AL7

文：鄧捷

編輯：林曉慧

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